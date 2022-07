Superszybki dysk SSD o transferach przekraczających 28 000 MB/s? To możliwe! Firma Sabrent wpadł na pomysł, aby połączyć osiem standardowych nośników w mocarną macierz RAID.

Mowa o modelu Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2, który, jak łatwo się domyślić, jest następcą zwykłego modelu Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer. Tym razem oferuje jeszcze lepsze parametry.

Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 – superszybki dysk SSD

Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 to w zasadzie macierz RAID zbudowana z ośmiu standardowych nośników Sabrent Rocket 4 Plus 8 TB wpiętych do karty z kontrolerem HighPoint's SSD7540 PCIe 4.0 x16 RAID. Można tutaj skonfigurować różne macierze – np. bardzo szybką konfigurację RAID 0, ale też bezpieczniejszą RAID 10 (łączącą szybką RAID 0 i bezpieczną RAID 1).

Opublikowane zdjęcie przedstawia „gołą” kartę, ale w standardowej wersji znajduje się tutaj jeszcze masywny radiator z aktywnym chłodzeniem (takie dyski potrafią generować sporo ciepła). Do działania karty wymagane jest podpięcie dodatkowego zasilania w postaci wtyczki 6-pin.

Wydajność? Pojedynczy nośnik Sabrent Rocket 4 Plus osiąga transfery sekwencyjne sięgające 7000 MB/s. W przypadku karty Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 działającej w trybie RAID 0 transfery mają przekraczać 28 000 MB/s – mówimy więc o sprzęcie, który osiągami bije wszystkie standardowe nośniki SSD pod PCI-Express 4.0 czy nawet pierwsze nośniki pod PCI-Express 5.0.

Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 NIE JEST propozycją dla zwykłego konsumenta. To propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników – sprzęt sprawdzi się np. przy obróbce filmów 10K lub 12K, gdzie praca nad materiałem jest BARDZO wymagająca dla nośnika danych. Nie jest tajemnicą, że póki co na taki sprzęt mogą sobie pozwolić tylko nieliczni (same dyski Sabrent Rocket 4 Plus 8 TB to koszt około 16 000 dolarów!).

Źródło: Sabrent, Tom’s Hardware