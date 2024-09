Dyson Supersonic Nural - suszarka do włosów z XXII wieku!

Dyson Supersonic Nural - testujemy suszarkę do włosów z XXII wieku! Co potrafi Dyson Supersonic Nural? Praktycznie wszystko! Ta niebywale zaawansowana suszarka do włosów nie tylko doskonale stylizuje fryzurę, ale też dba o kondycję włosów i zdrowie skóry głowy!

Co potrafi Dyson Supersonic Nural?

Technologicznie Dyson Supersonic Nural wyróżnia się przede wszystkim siecią czujników Nural, które odpowiadają choćby za dopasowywanie przepływu powietrza i temperatury tak, by wydobyć naturalny blask włosów oraz chronić skórę głowy i kondycję naszych włosów na poziomie niedościgłym dla żadnej innej suszarki. Sieć czujników Nural to kilka sensorów, które współdziałają ze sobą - w imię efektywności. W urządzeniu znajdziemy zatem:

czujnik czasu przelotu - dopasowuje temperaturę tak, by utrzymać optymalne 55°C przy skórze głowy,

czujnik Halla - rozpoznaje każdą końcówkę, w którą wyposażone jest urządzenie i przywraca zapamiętane podczas ostatniego użytkowania parametry stylizacji,

czujnik ruchu - za pomocą akcelerometru wykrywa koniec stylizacji, wyłącza element grzewczy, zmniejsza przepływ powietrza oraz poziom hałasu. Dodajmy tu, że przejście w stan czuwania to spore ułatwienie przy stylizacji fryzury: nie musimy wyłączać suszarki, wystarczy, że na chwilę ją odłożymy, a ona sama stwierdzi, że teraz czas się wyciszyć i będzie gotowa do podjęcia pracy w mgnieniu oka. Taką automatyzację to ja rozumiem!

Co ważne, suszarka nie wyłącza się co jakiś czas podczas suszenia i stylizacji, co byłoby niewygodne i problematyczne, a literalnie wykrywa dłuższą przerwę w pracy, np. odłożenie suszarki na półkę w łazience. Suszarka w trybie czuwania jest w każdej chwili gotowa do pracy, a całość działa tak, że pomaga w skutecznym stylizowaniu fryzury - nie musimy to włączać, to wyłączać suszarki - możemy zdać się na tak lubianą dziś automatyzację.

Dyson Supersonic Nural wyposażono w autorski silnik Dyson Hyperdymium, który generuje kontrolowany strumień powietrza o dużej prędkości oraz w technologię Air Multiplier - jej zadaniem jest zaciąganie powietrza otaczającego suszarkę i trzykrotne zwiększanie jego przepływu, co wpływa bezpośrednio na moc kontrolowanego strumienia powietrza.

Czysto technicznie warto wiedzieć też, że mamy tu moc rzędu 1600 W, suszarka waży nieco ponad 0,6 kilograma, mierzy 245 mm i wyposażona jest w praktyczny, długi przewód, mierzący aż 2,8 metra. To wszystko sprawia, że suszarką łatwo się manipuluje tak podczas suszenia, jak i stylizowania fryzury.

Wideorecenzja suszarki Dyson Supersonic Nural

Zdrowa skóra głowy i lśniące włosy!

Pozwolę sobie zwrócić uwagę na pewien istotny aspekt, jakim jest unikanie przegrzewania skóry głowy. Dlaczego o tym wspominam? Otóż jest to iście kluczowe w utrzymaniu skóry w i włosów w dobrej kondycji! Każdy z nas ma około 100 000 mieszków włosowych i gruczołów łojowych na skórze głowy, które wymagają troski, aby zapobiec łupieżowi, suchości, szorstkości skóry oraz jej przetłuszczaniu. Nadmierne ciepło w połączeniu z niewłaściwą pielęgnacją może prowadzić do stanu zapalnego, manifestującego się wcześniej wymienionymi symptomami.

Jasne jest, że suszarka Dyson Supersonic Nural nie zastąpi profesjonalnej opieki dermatologicznej. To chyba oczywiste, prawda? Nie zastąpi również dobroczynnego wpływu płynącego ze stosowania odpowiednich preparatów do pielęgnacji skóry głowy. Jednakże może ona przyczynić się do ochrony przed przesuszeniem, co wymiernie pomoże w dbaniu o kondycję skóry głowy, a tym samym o zdrowe, lśniące, piękne włosy. Oto główny powód, dla którego Dyson tak dużą wagę przykłada do implementacji zaawansowanych rozwiązań technologicznych - automatyzacja stoi w tym urządzeniu na straży naszego zdrowia i urody, co trzeba pochwalić.

Wymienne końcówki w parze z technologią

Dyson znany jest z projektowania urządzeń, które bronią się designem, są super zaawansowane, wytrzymałe i zmyślnie łączą technologiczną przewagę z pomysłowymi rozwiązaniami. Dyson Supersonic Nural nie jest tu żadnym wyjątkiem, a te pomysłowe rozwiązania to w jego przypadku wszelkie nasadki na suszarkę, które w istotny sposób wpływają na jej sposób pracy i zwiększają jej możliwości.

Jakie nasadki znajdziemy w zestawie z suszarką Supersonic Nural?

Dyfuzor Wave+Curl, który pracując w trybie kopuły, podkreśla naturalne loki i fale, a w trybie dyfuzora dodaje objętości i efektu teksturowanych włosów, co w domowych warunkach nie jest łatwo uzyskać!

Końcówka do delikatnego suszenia, równomiernie rozprowadzająca strumień powietrza.

Koncentrator pozwalający na bardzo precyzyjną stylizację fryzury

Końcówka do puszących się i niesfornych włosów, która umożliwia wygładzenie fryzury.

Grzebień z szerokimi zębami, który nadaje kręconym włosom pożądaną formę.

Dyson Supersonic Nural: design i jakość z innej planety

Dyson Supersonic Nural to suszarka do włosów, która natychmiast przyciąga wzrok i wzbudza zainteresowanie. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to produkt firmy Dyson – wyjątkowo stylowy i z technologicznym rozmachem. Dyson Supersonic Nural jest kwintesencją stylu marki Dyson. Odważny, futurystyczno-przemysłowy wygląd, połączony z równie śmiałą kolorystyką i najwyższej jakości wykonaniem, nie pozostawia miejsca na krytykę pod żadnym względem.

Wygoda, intuicyjność i styl

Dyson Supersonic Nural pod względem obsługi zasługuje na brawa, na owację na stojąco wręcz! Dlaczego? Ze względu na jej doskonałe przemyślenie! Ot przykład - przycisk chłodnego nawiewu, który momentalnie włącza nawiew o temperaturze 28°C, idealny do utrwalenia włosów po stylizacji. To dowód koronny na sprawne rozplanowanie klawiszologii i funkcji w Dyson Supersonic Nural, ale niejedyna super przemyślana, praktyczna rzecz.

Cieszą bowiem również funkcje innych przycisków, jak tego odpowiedzialnego za funkcję ochrony skóry głowy, który pozwala na ustawienie trybu automatycznego, obniżającego temperaturę nawiewu w miarę zbliżania urządzenia do skóry głowy, ale też na ręczne kontrolowanie temperatury. Kolejny przycisk na obudowie pozwala na zmianę prędkości strumienia powietrza i wybranie jednego z trzech ustawień:

wysokiego, do suszenia i stylizacji,

średniego, do regularnego suszenia,

niskiego, do rozpraszania.

Kolejny przycisk, wraz z zestawem świetnych iluminacji, które sygnalizują wybrany tryb, to ten odpowiedzialny za ręczną zmianę temperatury nawiewu. Tryby, a właściwie poziomy temperatury mamy tu cztery:

100°C, do szybkiego suszenia i stylizacji,

80°C, do normalnego suszenia,

60°C, do delikatnego suszenia i,

28°C, do utrwalenia fryzury.

Zaznaczę, bo nie mam pewności, czy rzecz wybrzmiała należycie, że każdy przycisk zmieniający sposób pracy suszarki ma towarzystwo w postaci diod LED lub innych efektów świetlnych dających użytkownikowi wgląd w wybrany tryb pracy urządzenia.

Wrażenia z suszenia

Wrażenia praktyczne zacznę od kwestii wygody użytkowania, która jest na topowym poziomie. Wpływa na to zarówno waga wraz z wymiarami suszarki, jak i doskonale przemyślana praca opisanych wcześniej w tekście przycisków. Sprzęt jest naprawdę przemyślany pod tym praktycznym, czysto użytkowym względem i w zasadzie nie jest to nic szokującego - to Dyson, więc tu nie ma przypadków, eksperymentów, czy implementacji nieprzemyślanych, niesprawdzonych pomysłów.

Jeśli chodzi o efekty tak suszenia, jak i stylizacji, to porównałem ten sprzęt z domową suszarką, która dzielnie służy nam od lat. To może i leciwy sprzęt, ale dawniej nie był najtańszy, ma sporą moc i działa naprawdę dobrze, i skutecznie, co… Nie pomogło mu w starciu z Dyson Supersonic Nural. Suszarka pokazała starszej kuzynce, gdzie jej miejsce, co samo w sobie mnie w sumie nie zdziwiło. Zdziwiła mnie za to różnica między tymi dwoma suszarkami, bo nie przypuszczałem, że będzie tak spektakularna, tak łatwo dostrzegalna.

Susząc i stylizując włosy z Dyson Supersonic Nural nie ma mowy o efekcie matowych włosów, nie ma mowy o przesuszonych, nieprzyjemnych w dotyku końcówkach, a nigdzie nie unosi się specyficzny zapach nieco zbyt intensywnie suszonych włosów. Dyson nie pozwala sobie na takie niedociągnięcia, a troskę o nasze włosy traktuje super poważnie! Czy ma jakieś wady? Nie nazwałbym tego wadą, ale cechą, gdyż jest to mocna i bardzo wydajna suszarka, która jest tym samym dość głośna. Cóż, coś za coś, prawda?

W ramach eksperymentu i zadośćuczynienia własnej ciekawości, pozwoliłem pobawić się Dyson Supersonic Nural znajomej, która w naszym gronie dorobiła się niegdyś pseudonimu owca - ze względu na gęste, kręcone włosy. Jaki był efekt tej zabawy? Wierzcie mi, to co Dyson potrafi zrobić z naturalnie kręconymi włosami robi piorunujące wrażenie!

Broni się? Jest polecajka?

Podsumujmy sobie to i owo! Wiemy, że Dyson Supersonic Nural to szalenie efektywna suszarka i narzędzie do stylizacji fryzury w jednym. Wiemy też, że jest to sprzęt drogi, ale estetycznie cudny i niebywale funkcjonalny. To też urządzenie proste w obsłudze, co zawsze ma znaczenie!

Powyższa rozpiska pokazuje wprost, że mowa tu o TOP-ie, o jednej z najlepszych suszarek (jeśli nie najlepszej) suszarek na rynku i co do tego nie ma nawet cienia wątpliwości. Pytanie, czy Dyson Supersonic Nural to dobry zakup jest złożone. Dla mnie, dla kogoś, kto ma włosy raczej krótkie i ma ich raczej niewiele (ale za to są one ładne!) nie. Nie czarujmy się, w moim przypadku byłby to zakup zgoła niepotrzebny.

W przypadku mojej znajomej, z kręconymi czarnymi włosami, sięgającymi gdzieś ciut nad ramiona… No tu Dyson Supersonic Nural pokazałby co potrafi i byłby jednym z najlepszych domowych przyjaciół posiadaczki lub posiadacza takiej fryzury. Wniosek? Jeśli masz piękne włosy, to dbaj o nie, co z suszarką Dyson Supersonic Nural będzie łatwe i przyjemne.

Plusy:

zaawansowane rozwiązania technologiczne

automatyczna kontrola temperatury nawiewu

mnogość końcówek w zestawie

wygodna obsługa

efektowny design!

topowa skuteczność suszenia i stylizacji włosów

Minusy:

cena

urządzenie jest dość głośne

Ocena końcowa: 4.8