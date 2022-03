Światowy Dzień Backupu to okazja, by zwrócić uwagę lub przypomnieć o tym, że zwykła kopia zapasowa danych może uchronić przed niemiłymi niespodziankami i wiążącymi się z nimi negatywnymi konsekwencjami.

Kiedy wypada Dzień Backupu?

Od 2011 roku 31 marca to Światowy Dzień Backupu. Tego dnia warto przypomnieć sobie o tym, jak ważne jest to, by regularnie wykonywać kopię zapasową plików. Po co? Ano dla własnego bezpieczeństwa: po to, żeby żadna awaria komputera, infekcja systemu czy przypadkowe skasowanie danych nie oznaczało konieczności pożegnania się z ważnymi dokumentami czy cennymi zdjęciami.

Dlaczego warto robić kopię zapasową danych?

Każdego roku średnio 60 tysięcy komputerów ulega awariom, których skutki są nieodwracalne. Ponad 200 tysięcy smartfonów zaś jest gubionych lub kradzionych. Te (zawarte na stronie World Backup Day) liczby wyraźnie pokazują, że cyfrowe dane są nieustannie narażone na rozmaite zagrożenia i że w związku z tym kopia zapasowa to coś, o czym zdecydowanie warto pamiętać.

Eksperci z Xopero Software dodają, że tylko w 2018 roku utracono lub skradziono 18 milionów rekordów, a zatem oznacza to tempo na poziomie większym niż 200 na sekundę. Z tego powodu proponują wykonanie „rachunku sumienia”: „czy nasze dokumenty są odpowiednio zabezpieczone przed możliwością ich utraty? Czy posiadamy kopie zapasowe? Czy pracownicy będą w stanie wykonywać swoje obowiązki, gdy naszą firmę dotknie awaria lub atak?”.

Jak więc zabezpieczyć swoje dane? – „Po to właśnie są kopie zapasowe, które pozwalają chronić wrażliwe pliki – zamiast przechowywać je tylko w jednym urządzeniu, warto zgrać je do chmury lub na przenośne nośniki USB” – tłumaczą przedstawiciele firmy Kingston. Pendrive’y i zewnętrzne dyski twarde nie kosztują dziś szczególnie dużo, a skutecznie pozwalają uchronić się przed stratą cennych plików.

Andrzej Niziołek, dyrektor regionalny Veeam Software zaleca przedsiębiorcom stosowanie zasady 3-2-1. Na czym ona polega? Na tym, by najważniejsze pliki zabezpieczać poprzez wykonywanie 3 kopii, które będą zapisane na 2 różnych nośnikach, a 1 z nich będzie przechowywany poza biurem.

Oprócz standardowych nośników pamięci, miejscem przechowywania kopii zapasowych może być też dysk w chmurze. Ze względu na rosnącą stabilność i malejące koszty takiego rozwiązania, jest to coraz bardziej atrakcyjna opcja, szczególnie dla przedsiębiorstw.

Ważniejsze od tego, na czym, jest to, co zapisać. Andrzej Niziołek radzi, by opracowywanie strategii rozpocząć od uzyskania wiedzy na temat tego, jakimi danymi w ogóle dysponuje firma (ale można to odnieść także do domu i zwykłych użytkowników). Po ustaleniu kluczowych zbiorów, można rozpocząć ich kopiowanie. Bardzo istotne jest to, by regularnie sprawdzać jakość tych kopii…

„Posiadanie kopii danych nie wystarczy – prawdziwy test tych kopii zapasowych przychodzi, gdy trzeba je odzyskać. Konieczne jest zatem sprawdzenie jakości kopii zapasowych i możliwości ich regularnego odzyskiwania” – komentuje Andrzej Niziołek.

10 przykazań backupu. Oto one: Twórz backup regularnie, w możliwie najmniejszych odstępach czasu. Backup powinien być przechowywany na urządzeniu zewnętrznym. Stosuj zasadę 3-2-1 (miej 3 backupu, robione 2 sposobami, w tym 1 poza domem). Backup powinien być tworzony automatycznie, a nie ręcznie. Nie zapominaj o żadnym typie danych (np. e-maile też są ważne). Testuj swój backup. Przygotuj konkretny plan przywracania danych. Regularnie aktualizuj oprogramowanie i urządzenia. Korzystaj z migawek. Nie zapominaj o smartfonach, tabletach czy konsolach.

„Kopie zapasowe swoich danych możemy tworzyć na wiele sposobów – korzystając z najbardziej podstawowych narzędzi i urządzeń, dostępnych za darmo lub wbudowanych w systemy operacyjne albo też inwestując w bardziej złożone, wyspecjalizowane sprzęty i aplikacje. Wszystko zależy od potrzeb, możliwości użytkownika… oraz od tego, jak cenne są dla nas dane, które chcemy chronić” – podsumowuje Grzegorz Bielawski z firmy QNAP.

Rodzaje backupów. Jakie są rodzaje kopii zapasowych?

Podstawowe rodzaje backupów to:

backup całościowy jest najczęściej spotykany – to po prostu kompletna kopia wszystkich danych. Za każdym razem kopiowane są wszystkie pliki,

jest najczęściej spotykany – to po prostu kompletna kopia wszystkich danych. Za każdym razem kopiowane są wszystkie pliki, backup przyrostowy / inkrementalny to taki, w którym kopiowane są tylko te pliki, które zostały utworzone lub edytowane od czasu poprzedniego backupu całościowego lub przyrostowego,

/ inkrementalny to taki, w którym kopiowane są tylko te pliki, które zostały utworzone lub edytowane od czasu poprzedniego backupu całościowego lub przyrostowego, backup dyferencyjny / różnicowy / kumulacyjny z kolei zawiera wyłącznie te dane, które zostały utworzone lub edytowane od czasu poprzedniego backupu całościowego.

Krótko mówiąc: regularny backup całościowy zajmuje bardzo dużo czasu i miejsca (gdyż za każdym razem kopiowane są wszystkie dane). Znacznie szybciej wykonuje się backup przyrostowy lub różnicowy – zaletą tego pierwszego jest właśnie szybkość zapisu (kopiowane są tylko „najnowsze” dane), drugiego zaś szybkość odzysku (wystarczy przywrócić najnowszy backup całościowy oraz najnowszy backup dyferencyjny, zawierający wszystkie dodane dane).

Istnieją też modyfikacje tych rodzajów, między innymi:

backup typu mirror to na dobrą sprawę backup całościowy, tyle tylko że zastępujący swoją poprzednią wersję (minus jest taki, że niemożliwe jest cofanie się na osi czasu),

to na dobrą sprawę backup całościowy, tyle tylko że zastępujący swoją poprzednią wersję (minus jest taki, że niemożliwe jest cofanie się na osi czasu), odwrócony backup różnicowy (reverse-incremental) łączy zawsze najnowszy backup różnicowy z backupem pełnym (dzięki temu przywrócić trzeba tylko ostatni pełny backup),

(reverse-incremental) łączy zawsze najnowszy backup różnicowy z backupem pełnym (dzięki temu przywrócić trzeba tylko ostatni pełny backup), backup typu smart łączy w sobie pełny, przyrostowy i różnicowy – algorytm każdorazowo podejmuje decyzję o tym, który typ backupu najlepiej sprawdzi się w danym momencie,

Są również oczywiście inne rodzaje, jak choćby backup forever-incremental (zachowujący tylko najnowsze zmiany), backup ciągły (nadpisujący backup po każdej pojedynczej zmianie), pełny backup syntetyczny (będący czymś w rodzaju odłożonego w czasie odwróconego backupu różnicowego) i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy, sprawdzając się w takich lub innych sytuacjach.

Źródło: World Backup Day, Kingston, Xopero Software, Veeam Software, QNAP