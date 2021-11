Kontrowersyjny temat i erotyczne wątki znów okazały się dobrym połączeniem. Przynajmniej jeśli będziemy trzymać się skuteczności przyciągania widzów.

Dziewczyny z Dubaju najlepszą polską premierą tego roku

Kina mają ostatnio trudny czas, ale mimo restrykcji i głosów, że niektórzy całkowicie przenieśli się już do sieci, pojawiają się filmy, które nie narzekają na brak zainteresowania. Już wiadomo, że Dziewczyny z Dubaju to jeden z nich. Ba, możemy mówić w tym przypadku o rekordzie.

W pierwszy weekend obecności na wielkim ekranie Dziewczyny z Dubaju przyciągnęły 278 893 widzów. To najlepszy wynik tego roku jeśli będziemy brać pod uwagę rodzime produkcje. W pokonanym polu dotychczasowe największe przeboje ostatnich miesięcy, czyli Pitbull i Wesele. Jeśli komuś nie będzie pasowało mówienie tutaj o sukcesie to można dodać, że z zagranicznych produkcji lepszą premierę zanotowała jedynie nowa opowieść o przygodach Jamesa Bonda - Nie czas umierać.

Dziewczyny z Dubaju, czyli kontrowersje i znane nazwiska

Trudno uznawać to za wielkie zaskoczenie. Już w przeszłości mieliśmy do czynienia z sytuacjami, że średnie czy nawet słabe branżowe recenzje nie przeszkadzają widzom. Zwłaszcza jeśli pojawiają się kontrowersje, znane nazwiska i erotyczne wątki. A tutaj wszystko to jest.

Dziewczyny z Dubaju od początku reklamowano jako film bazujący na prawdziwej historii (tzw. afera dubajska). Reżyserią zajęła się Maria Sadowska, a producentką została Dorota Rabczewska (tak, Doda). W obsadzie pojawiają się natomiast między innymi Katarzyna Figura, Jan Englert, Katarzyna Sawczuk i Olga Kalicka.

Jak widać, wystarczyło. I to pomimo wielu głosów przed premierą, że nie będzie to szczególnie ambitne kino. Co wspomniane recenzje zresztą potwierdzały. Oglądaliście?

Źródło: Kino Świat