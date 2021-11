Trudno być zaskoczonym. Bardzo szybko potwierdzono, że historia opowiadana w serialu Arcane nie zakończy się na debiutanckim sezonie.

2. sezon serialu Arcane w przygotowaniu

Na temat serialu Arcane bazującego na uniwersum League of Legends całkiem sporo mówiło się jeszcze przed premierę. Projekt zdawał się mieć spory potencjał, ostatecznie okazał się wielkim hitem i nie jest to określenie na wyrost. W związku z tym nie dziwiły pojawiające się doniesienia na temat 2. sezonu. I nie czekaliśmy długo na oficjalny komunikat.

O potwierdzenie prac nad 2. sezonem Arcane pokusili się między innymi współtwórcy serialu - Christian Linke i Alex Yee. Poza tym pojawiły się już także pierwsze materiały wideo promujące kolejne odcinki. Na szczegóły trzeba będzie natomiast jeszcze trochę poczekać. A na samą premierę być może do 2023 roku.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozytywnej reakcji na pierwszy sezon Arcane i ciężko pracujemy z kreatywnymi czarodziejami z Riot i Fortiche, aby dostarczyć drugą część.”

Arcane rekordowe w wielu krajach i na ulicach wielu miast

Jeszcze nie tak dawno mianem największego hitu na Netflix określany był Squid Game, który również doczeka się 2. sezonu. Także w tym wątku nie zamierzamy zdradzać zakończenia dotychczas ostatniego odcinka Arcane. Pewnie są tacy, którzy dopiero planują spędzić czas z tym serialem. A osoby mające seans już za sobą powinny z kolei mieć pomysły na to, co można będzie zobaczyć dalej.

Na uwagę zasługuje tutaj fakt, iż Arcane zebrał naprawdę doskonałe oceny, średnia zauważalnie przekroczyła 90%. Serial błyskawicznie wdrapał się na szczyty list popularności w wielu krajach. Zyskała na nim także gra League of Legends, która zanotowała większy ruch na serwerach.

Postacie z League of Legends pojawiły się też na ścianach budynków w wielu miastach świata. Także w Polsce zdecydowano się w ten sposób promować serial dostępny na platformie Netflix. Murale można oglądać w Gdyni, Wrocławiu, Warszawie (w dwóch lokalizacjach) oraz Katowicach. We wszystkich wykorzystano farby UV, w jednym w Warszawie zdecydowano się dodatkowo na elementy LED, a we Wrocławiu na farbę fluorescencyjną.



Mural promujący Arcane we Wrocławiu (Podwale 7)

Źródło: imdb, @arcaneshow