Trochę czekaliśmy, ale wygląda na to, że było warto. New World doczekało się premiery i już po kilku godzinach widać, że może odnieść naprawdę spory sukces.

New World udostępnione, dziś premiera gry

Można pokusić się o stwierdzenie, że New World to propozycja dla cierpliwych, bo premierę przekładano aż cztery razy. A pamiętacie, ile podejść w ogóle Amazon Games robił pod graczy? Możliwe, że nie. W zdecydowanej większości kończyły się one mocno przeciętnie (lub jeszcze gorzej). Obaw nie brakowało również w tym przypadku, ale mimo wspominanych opóźnień wraz z kolejnymi miesiącami pojawiało się też nieco powodów do optymizmu.

Od dziś można sprawdzać, co New World jest warte i czy da powody do aktualizowania rankingu obejmującego najlepsze gry MMO. Dla porządku dodajmy, że New World jest propozycją na wyłączność PC. Standardowa edycja gry kosztuje 142,99 zł, edycję Deluxe wyceniono z kolei na 179,99 zł.

„Ponad milion graczy już zagościło w Aeternum podczas naszych testów beta, a dziś z radością witamy w New World jeszcze więcej poszukiwaczy przygód. Epickie bitwy Nowego Świata, walka oparta na umiejętnościach graczy, piękna sceneria oraz rozbudowane rzemiosło i rozwój postaci sprawiają, że jest to gra, w której naprawdę można się zagubić. A ponieważ Aeternum to żywy świat, stworzony, by zmieniać się i ewoluować w czasie, dziś jest tylko początek - mamy w zanadrzu o wiele więcej dla graczy.” - Christoph Hartmann, wiceprezes Amazon Games

New World zwiastun premierowy

Rewelacyjny debiut New World na Steam

Póki co twórcy mogą być w naprawdę dobrych nastrojach. New World znalazło się na liście bestsellerów sklepu Steam. Co więcej, biorąc pod uwagę liczbę bawiących się przy tym tytule graczy można mówić o największej tegorocznej premierze na tej platformie. Dotychczas rekordy należały do Valheim.

Recenzje są mieszane, ale w sporej mierze nie z powodu zastrzeżeń co do jakości rozgrywki, ale kolejek pojawiających się przed dołączeniem na serwer. Wedle obietnic, w najbliższym czasie sytuacja ma zmienić się na lepsze. Trwają prace nad kilkoma zmianami, w tym nad zwiększeniem pojemności serwerów.

Zamierzacie zagrać w New World? A może początek przygody z tą grą macie już za sobą?

Źródło: Play New World