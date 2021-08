Słyszeliście trochę pozytywnych opinii na temat New World? Wkrótce będziecie mogli sprawdzić, ile w nich prawdy.

Będą otwarte beta testy New World

Niektórym New World może kojarzyć się przede wszystkim z doniesieniami o kolejnych opóźnieniach premiery. Ostatnio mieliśmy z nimi do czynienia na początku tego miesiąca. Amazon ogłosił wtedy już 4 przesuniecie premiery New World. Tym razem mowa jednak o zdecydowanie bardziej optymistycznym komunikacie.

Z okazji targów Gamescom 2021 i wydarzenia Opening Night Live, twórcy zaprezentowali nowy zwiastun gry. Poza wprowadzeniem w jej klimat i prezentacją kilku charakterystycznych regionów, jakie napotkamy w Aeternum, ujawniono za jego pośrednictwem datę startu otwartych beta testów. Zainteresowani sprawdzeniem New World będą mieli ku temu sposobność od 9 września. Czasu nie będzie jednak zbyt wiele, ponieważ tylko 3 dni. Jeśli ktoś nie zdąży, na pocieszenie zostanie spora ilość materiałów wideo, które zapewne pojawią się w sieci.

Otwarta beta New World bez opcji zachowania postępów

Otwarta wersja beta będzie dostępna w kilku językach, również po polsku. Nie warto jednak nastawiać się na ewentualne zachowanie postępów i przeniesienie ich do finalnej wersji gry. Tego bowiem nie przewidziano.

Wprawdzie swojego czasu niektórzy gracze mieli do czynienia z niebezpiecznym błędem dotyczącym kilku modeli kart graficznych, ale w ogólnym rozrachunku na podstawie zamkniętych testów wyłaniał się obraz całkiem interesującego tytułu. A przecież nie było to oczywiste, bo wcześniejsze podejścia Amazonu do branży gier nie kończyły się szczególnie dobrze.

Wydaje się, że tym razem jesteśmy już na ostatniej prostej i wreszcie doczekamy się premiery New World. Jest ona planowana na 28 września. Dla porządku dodajmy, że mowa o grze zmierzającej wyłącznie na PC.

Źródło: Play New World