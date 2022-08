Sony oddało kolejnego exclusive'a. Właśnie dziś na PC pojawi się Spider-Man Remastered. Co można o nim powiedzieć? To dobra, ale droga propozycja.

Dziś premiera Spider-Man Remastered na PC. Ale o której?

Zapowiedź Spider-Man Remastered na PC miała miejsce w czerwcu i mimo ostatniej polityki Sony, dla niektórych była małą niespodzianką. Nie minęło wiele czasu i dziś doczekamy się premiery. Dlaczego czas przyszły? Ponieważ zainteresowani muszą poczekać jeszcze kilka godzin na możliwość rozpoczęcia rozgrywki.

Można przeznaczyć go chociażby na zakup gry. Przygotowując się na spory wydatek, konkretnie na uszczuplenie portfela o 259 złotych. A to i tak nieco mniej niż sugerowane początkowo 299 złotych. W pewnym momencie Sony wycofało się z tego wydając komunikat, że wycena w kilku krajach (w tym w Polsce) była błędna. Mimo tego aktualnie obowiązująca kwota też uznawana jest za wysoką. W końcu mowa o grze nieco podrasowanej graficznie, ale mimo wszystko liczącej sobie 4 lata.

Spider-Man na PC i konsolach - porównanie grafiki

Już wcześniej przedstawialiśmy dość dokładnie omówione przed twórców wymgania sprzętowe Marvel's Spider-Man Remastered. Żeby cieszyć się najwyższymi możliwymi ustawieniami trzeba posiadać bardzo solidny sprzęt. W zamian za to będzie można podziewać naprawdę ładne widoki. Większość recenzentów jest bardzo zadowolona z tego, jak udało się ten tytuł podrasować wizualnie. Potwierdzają nie tylko obiecywaną obecność NVIDIA DLSS i NVIDIA DLAA, ale też ulepszone cienie, obsługę monitorów ultrapanoramicznych i odblokowany limit klatek na sekundę.

Poniżej możecie rzucić okiem na jedno z porównań, na którym zestawiono wersje z konsol PlayStation 4, PlayStation 5 i PC. Autorzy dysponowali komputerem z kartą graficzną Nvidia RTX 3080. Podkreślają np., że ich zdaniem chętni na rozdzielczość 4K powinni liczyć się z koniecznością posiadania 32 GB RAM.

To samo co na konsolach, tylko ładniej

Oczywiście mało kto skupia się tutaj na opiniowaniu innych aspektów rozgrywki. Z dość prostej przyczyny. Wydanie Remastered to korekta grafiki, natomiast fabuła i same założenia co do zabawy pozostały niezmienione. I dobrze, bo mało kto na nie narzekał. Mówimy o jednej z najlepszych gier na wyłączność konsol PlayStation. Wyłączność do dzisiejszego wieczora.

Zamierzacie zagrać w Spider-Man Remastered na PC?

Źródło: Marvel, ElAnalistaDeBits, Insomniac Games