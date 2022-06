State of Play przyniosło sporą niespodziankę. Marvel’s Spider-Man doczeka się wersji na PC.

Spider-Man Remastered wkrótce na PC

Sony zdecydowało się oddać jeszcze jeden exclusive. Spider-Man i Spider-Man: Miles Morales to jedne z najlepszych gier, jakie były i jeszcze przez chwilę oferowane są na wyłączność PlayStation. Zmieni się to już za kilka tygodni. Podczas nocnego pokazu State of Play ogłoszono, że 12 sierpnia na PC zadebiutuje Spider-Man Remastered. Gra (w pakiecie z wydanymi do niej dodatkami) będzie dostępna na platformach Steam i Epic Game Store.

Co więcej, ten sam los podzieli Spider-Man: Miles Morales. Nieco później, bo w przypadku tej produkcji premierę zaplanowano na jesień, a dokładnej daty jeszcze nie podano.

Spider-Man na PC - zwiastun

Miało nie być, a jest. Co zaoferuje Spider-Man Remastered?

Spider-Man to świetna gra, jeśli ktoś do tej pory nie poznał jej bliżej to może nadrobić braki chociażby w naszej recenzji lub poczekać chwilę na wersję dedykowaną komputerom. Tę, której miało nie być. Część graczy ucieszyła się z zapowiedzi Sony inni natomiast szybko powyciągali Insomniac Games liczne wpisy, jakie publikowano w mediach społecznościowych. Zarzekano się w nich, że Spider-Man nigdy nie opuści konsol PlayStation.

Warto tu jednak zaznaczyć, że za Spider-Man Remastered na PC odpowiada inne studio - Nixxes Software. Oczywiście fabuła czy główne założenia dotyczące rozgrywki pozostaną bez zmian, a czego oczekiwać tutaj od strony technicznej?

Tego niestety jeszcze nie wiadomo. Sony postanowiło, że „innym razem zagłębimy się w specyfikacje techniczne”. Zapowiedź obsługi rozdzielczości 4K to w zasadzie jeden pewniak, którego należy oczekiwać.

Wyniki sprzedaży serii Spider-Man też podano

Jednocześnie Sony zdecydowało się pochwalić tym, jak wygląda sprzedaż serii Spider-Man. Okazuje się, że całkiem nieźle, bo obydwie wymienione gry studia Insomniac Games znalazły do tej pory ponad 33 mln nabywców (do 15 maja tego roku). Już teraz trudno nie przypuszczać, że wynik zostanie jeszcze znacznie poprawiony.

Graliście? A może skusicie się dopiero teraz, w wersji PC?

Źródło: sony