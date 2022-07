Sony opublikowało nowy zwiastun i wymagania sprzętowe Marvel's Spider-Man Remastered. Premiera coraz bliżej.

Marvel's Spider-Man w wersji PC promowany zwiastunem

Zapowiedź Marvel's Spider-Man w wersji PC była jednym z najważniejszych momentów ostatniego State of Play. Wielu graczy przyjęło to z radością, w końcu mówimy o jednej z najlepszych gier na wyłączność konsol PlayStation. Na komputerach ma być jeszcze lepsza i ładniejsza.

Insomniac Games i Nixxes obiecują między innymi obsługę NVIDIA DLSS, NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) oraz ray tracing, a także wsparcie monitorów ultrapanoramicznych i szerokie opcje personalizacji ustawień graficznych oraz sterowania. Właśnie na tych kwestiach skupia się najnowszy zwiastun.

Wymagania sprzętowe Marvel's Spider-Man Remastered

To teraz pytanie, jaki sprzęt będzie potrzebny do zabawy? Odpowiedź została w końcu podana i to dość konkretnie. Opublikowano szczegółową infografikę z wymaganiami sprzętowymi Marvel's Spider-Man Remastered. Zawiera ona informacje nie tylko o przykładowych konfiguracjach sprzętowych, ale również o ustawieniach graficznych oraz płynności rozgrywki, na ją pozwolą.

Cena Marvel's Spider-Man Remastered i data premiery

Zgodnie z podawanymi już wcześniej komunikatami, data premiery Marvel's Spider-Man Remastered została ustalona na 12 sierpnia.

Grę można znaleźć już na platformach Steam oraz Epic Games Store. Nie każdemu będzie podobała się jednak cena - 299 złotych. Główny zarzut to fakt, iż nie mówimy o nowości, ale o grze wydanej pierwotnie w 2018 roku. Decydujący się na zamówienie w przedsprzedaży będą mogli wcześniej odblokować kilka elementów: kostium Iron Spider, kostium zwiększający prędkość, kostium Spider-Punk, gadżet Spider-Drone i 5 punktów umiejętności.

Źródło: PlayStation