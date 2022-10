Dead Space Remake, chociaż mroczny, zaczyna wychodzić z cienia. EA zaprezentowało obszerne fragmenty rozgrywki.

Pierwszy Dead Space w nowych szatach

W oficjalnych materiałach wydawca posługuje się tytułem Dead Space, ale warto wiedzieć, iż chodzi tu o remake gry z 2008 roku. Wielu graczy zalicza ją do grona najlepszych survival horrorów w historii, w związku z czym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zapowiedź odświeżania czegoś sprzed lat nie spotkała się z większym narzekaniem. W tym momencie nie można być pewnym, że i remake odniesie tak duży sukces, aczkolwiek szanse na to są całkiem spore.

Doczekaliśmy się wreszcie konkretnego materiału wideo. 8-minutowy gameplay pozwala przyjrzeć się odświeżonym wnętrzom USG Ishimura. Czy przesiadka na silnik Frostbite i kilka innych korekt sprawiły, że zmieniona oprawa wizualna prezentuje odpowiedni poziom na dzisiejsze czasy? Czy mimo pokuszenia się o nowe efekty dźwiękowe i powiększenia niektórych lokacji twórcom udało się zachować klimat oryginału? Oceniajcie sami. Materiał swoim komentarzem opatrzył Philippe Ducharme, starszy producent Dead Space.

Dead Space Remake - gameplay

Kiedy premiera Dead Space?

Materiałów promujących Dead Space zauważalnie przybywa, ale na premierę jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. Dead Space ma zadebiutować 27 stycznia przyszłego roku. Gra jest przygotowywana z myślą o PC oraz najwydajniejszych konsolach - PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: Dead Space