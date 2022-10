The Callisto Protocol to jeden z tych tytuł, który od pierwszych zapowiedzi wygląda naprawdę obiecująco, a każdy kolejny materiał jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę.

Striking Distance Studio zaprasza do więzienia Black Iron

Oczywiście The Callisto Protocol wygląda obiecująco głównie dla graczy, którzy sympatyzują z produkcjami mającymi w zamyśle twórców wywoływać szybsze bicie serca. Tu deklaracje są wyjątkowo daleko sięgające, bo wspomniano o zamiarach przygotowania najbardziej przerażającej gry wszech czasów. Przesada? Zwłaszcza, że pracami zajmuje się nowe studio? Pewnie wypadałoby brać takie buńczuczne wypowiedzi ze sporym dystansem, ale na czele Striking Distance Studios stoi Glen Schofield, a to przecież były dyrektor generalny Visceral Games i jeden z głównych autorów sukcesu serii Dead Space.

Widzieliśmy już kilka materiałów wideo, ale właśnie pojawił się kolejny. Tym razem skupiono się na zaprezentowaniu głównej lokacji, w której rozgrywa się akcja The Callisto Protocol, czyli Black Iron Prison. Więzienia o zaostrzonym rygorze, które zbudowano na Kallisto, jednym z księżyców Jowisza. Jeśli dodać do tego, że zostało ono opanowane przez przerażające bestie to mamy bardzo obiecujący wstęp do klimatów science fiction i niezwykle trudnej walki o przetrwanie.

The Callisto Protocol zwiastun

Kiedy premiera The Callisto Protocol?

Wprawdzie branża gamingowa przyzwyczaiła nas ostatnio, że niczego nie można być do końca pewnym, ale wydaje się, że w tym przypadku wszystko jest na dobrej drodze do planowej premiery. Ponownie przypomniano utrzymywaną od dłuższego czasu datę - 2 grudnia.

Na jakim sprzęcie można będzie zagrać? The Callisto Protocol zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.

Edycja kolekcjonerska The Callisto Protocol jest dostępna

Gdyby ktoś poza samą grą chciał wejść w posiadanie dodatkowych gadżetów, z pomocą śpieszy edycja kolekcjonerska. Miała być oferowana wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, ale okazuje się, że postanowiono udostępnić ją także zamieszkującym inne regiony. Cena, w sklepie Skybound, wynosi około 1200 złotych.

Źródło: Striking Distance Studios