Epic Games Store przygotowało dla graczy kolejne darmowe gry. Tym razem mamy do czynienia z polskim akcentem.

Darkwood i ToeJam & Earl: Back in the Groove! za darmo

W ramach swojej cyklicznej promocji sklep Epic Games Store zaoferował już graczom mnóstwo tytułów. Były w tym gronie także wielkie wysokobudżetowe hity, ale ostatnio z reguły pojawiają się mniej znane propozycje. Oczywiście nie znaczy to, że trzeba narzekać, bo także z nich da się wybrać coś ciekawego. Wydaje się, że tak jest teraz.

Do zgarnięcia są aktualnie polskie Darkwood od warszawskiego Acid Wizard Studio oraz ToeJam & Earl: Back in the Groove! Obydwie gry można przypisywać do swojego konta do 20 sierpnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Survival horror oraz coś także dla młodszych

Darkwood to survival horror, ale dość oryginalny, ponieważ twórcy zdecydowali się na przedstawienie akcji z perspektywy izometrycznej. Pomysł okazał się trafny, gra zebrała bardzo dobre opinie nie tylko w branżowych mediach, ale także wśród graczy.

Oczywiście to pokłosie nie tylko samego widoku z lotu ptaka, ale również innych elementów. Lepiej działać tutaj z głównym bohaterem za dnia, ponieważ noce w świecie Darkwood są niezwykle niebezpieczne i sprowadzają się głównie do ukrywania się i unikania śmierci.

ToeJam & Earl: Back in the Groove! to już gra oferująca zupełnie inne klimaty, odpowiednia także dla młodszych graczy. Nietypowy duet kosmitów w tej części serii rozbija się na Ziemi, ale nie zamierzając gościć na niej dłużej stara się jak najszybciej znaleźć brakujące elementy do naprawy statku. ToeJam & Earl: Back in the Groove! jest połączeniem przygodówki i roguelike, cechuje się kolorową oprawą wizualną i sporą dawką humoru.

Źródło: Epic Games Store