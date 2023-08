Niektórzy mówią, że pieniądze rządzą światem. W przypadku Diablo 4 jak najbardziej to stwierdzenie ma sens. W szczególności, gdy niektórzy gracze potrafią za pomocą exploitów generować złoto praktycznie w nieskończoność i potem kupować wszystko to, na co mają ochotę.

Diablo 4 to tytuł, który w pierwszych miesiącach swojego życia odniósł naprawdę spory sukces. Jest to najszybciej sprzedająca się gra firmy Blizzard w jej historii, która (do czerwca) rozeszła się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Ponadto w Diablo 4 zagrało już kilkanaście milionów graczy, którzy spędzili w grze setki milionów godzin. Jednak ostatnie decyzje firmy, aktualizacje gry i jej błędy spowodowały, że coraz więcej graczy odpuszcza sobie ten tytuł. W szczególności ta ostatnia kwestia powoduje, że ekonomia gry jest w całkowitej rozsypce.

Jak donosi PC Gamer, zostało to świetnie zilustrowane przez wybryk pewnego gracza, który niedawno wylicytował nową, lśniącą kuszę, za abstrakcyjną kwotę. Transakcja została sfinalizowana za 30 miliardów (!) złotych monet i będzie (przynajmniej na razie) najdroższym zakupem w historii tej gry. Skąd gracz zdobył tyle pieniędzy?

Całe wydarzenie zostało opisane również na platformie Reddit

Diablo 4 – exploity pojawiają się, jak grzyby po deszczu

W najnowszym tytule firmy Blizzard gracze systematycznie odkrywali raz za razem nowe błędy. Jedne pozwalały tworzyć farmę nieskończonego doświadczenia, inne pozwalały na replikowanie swojego złota (dzięki luce związanej z funkcją handlu w grze). Oznaczało to, że niektórzy gracze byli w stanie szybko wbijać poziomy i/lub zgromadzić masę złota, bez konieczności wielu godzin gry i grindu. Jeżeli chodzi o zdobytą w ten sposób walutę, to potem te same osoby szukały sposobu na jej upłynnienie. Tak właśnie trafiali na nieoficjalne aukcje na platformie Discord, by mogli za jej pomocą zakupić legendarny ekwipunek.

Przykład innego exploita. Ten akurat dotyczył łatwego zdobywania doświadczenia

W związku z ostatnimi wydarzeniami, handel w Diablo 4 został tymczasowo wyłączony do czasu naprawy exploita. Blizzard nie stwierdził, czy usunął jakiekolwiek nieuczciwie zdobyte w ten sposób przedmioty lub złoto, chociaż ostrzegł, że „każde konto, które angażujące się w wykorzystywanie złota i duplikatów przedmiotów, będzie traktowane zgodnie z naszą Umową licencyjną użytkownika końcowego”.

A jakie są Wasze doświadczenia z Diablo 4? Napiszcie proszę w sekcji komentarzy, jak to wygląda z Waszej perspektywy.

Źródło: TechRadar