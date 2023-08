Czy Steam Deck poradzi sobie z Baldur's Gate 3?

Około 15 lat temu wielu graczy na premierę nowego sprzętu rzucało pytanie „Czy pójdzie na tym Crysis?”. W dzisiejszych czasach częściej pada zapytanie „Czy Steam Deck to uruchomi?”. W tym przypadku dotyczy ono najnowszego tytułu studia Larian. Jaka jest odpowiedź?

Po kilku latach wczesnego dostępu, pełna wersja Baldur's Gate 3 została wreszcie udostępniona. Gra została wydana z wielkim rozgłosem, a pierwsze recenzje okazały się co najmniej pozytywne. Wobec tego tytuł ten szybko został okrzyknięty jedną z najlepszych gier 2023 roku. W międzyczasie wielu fanów konsoli od Valve zadało sobie pytanie, czy będą mogli ograć Baldur's Gate 3 na Steam Decku?

Baldur's Gate 3 na Steam Deck – Czy będę mógł zagrać?

Tak, w Baldur's Gate 3 można grać na konsoli Steam Deck. Jest jednak kilka rzeczy, które należy wykonać, aby tytuł działał poprawnie. Na szczęście wszystkie te kwestie są dość łatwe do wykonania – szczegóły przedstawiamy poniżej.

Aby Baldur's Gate 3 w ogóle się uruchomił, należy najpierw włączyć warstwę kompatybilności Proton. Oto jak to zrobić:

Wybierz Baldur's Gate 3 ze swojej biblioteki Steam

ze swojej biblioteki Wybierz ikonę koła zębatego ( Ustawienia )

) Wybierz Właściwości

Przejdź do karty Zgodność

Zaznacz pole „Wymuś użycie określonego narzędzia kompatybilności ze Steam Play”

Z wyświetlonego menu wybierz „Proton 8.0-3” lub „Proton Experimental”

Następnie należy wyłączyć program uruchamiający studia Larian, by nasz tytuł uruchamiał się bezpośrednio. W tym celu należy powtórzyć pierwsze trzy podpunkty (wspomniane wcześniej), by następnie:

Przejść do karty Ogólne

Przewinąć w dół, aż znajdziesz „Opcje uruchamiania”

Wpisać parametr --skip-launcher w polu tekstowym

Pierwszy etap mamy za sobą! Tylko jak będzie działać sama gra?

Baldur's Gate 3 na Steam Deck – Jakie ustawienia graficzne?

Generalnie tytuł działa całkiem nieźle na konsoli Steam Deck i na szczęście nie trzeba obniżać ustawień graficznych do najniższych opcji, aby uzyskać grywalną liczbę klatek na sekundę (jak to często bywa w przypadku nowych gier uruchamianych na tym handheldzie). Aby osiągnąć najlepszą równowagę między jakością obrazu a stabilną liczbą klatek na sekundę należy zmodyfikować te parametry:

Ustawienie wstępne grafiki: Średnie

Jakość cieni: Niska

Jakość chmur: Niska

Jakość mgły: Niska

Ograniczenie liczby klatek na sekundę: Włączone

Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30

FSR: Ultra jakość

Ta kombinacja da możliwość płynnego (konsolowego) przejścia Baldur's Gate 3. Pamiętajmy jednak, że w wyjątkowo ekstremalnych sytuacjach (obszerne i efektowne bitwy) może dochodzić do delikatnych „chrupnięć” w ilości FPSów.

Warto zauważyć, że Baldur's Gate 3 obecnie nie obsługuje nowszej wersji upscalera AMD, czyli FidelityFX Super Resolution (FSR) w wersji 2.0. Na ten moment mamy do dyspozycji tylko poprzednią wersję, która w stosunku do następny i konkurencji ze stajni Intela oraz nVidii już dość mocno odstaje. Jednocześnie studio Larian zamierza na początku września wprowadzić aktualizację, która wprowadzi FSR 2.0, co pozwoli na polepszenie generowanej grafiki na konsoli Steam Deck.

Mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić w świecie Zapomnianych Krain niezależnie od tego, jaką platformę wybierzecie. Pragniemy tylko przypomnieć, że użytkownicy PlayStation 5 muszą na swoje wydanie poczekać do 6 września.

A Wy, którym bohaterem zaczniecie swoją pierwszą rozgrywkę? Jak wspominacie poprzednie części i czego oczekujecie po najnowszej odsłonie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w komentarzach!

Źródło: Windows Central