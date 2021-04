Co wyjdzie z połączenia karty graficznej Radeon RX 6900 XT i ciekłego azotu? Niemiecki overclocker der8auer postanowił to sprawdzić – takiego wyniku ekstremalnego podkręcania jeszcze nie było.

Radeon RX 6900 XT to topowa karta graficzna, która imponuje swoją wydajnością – nawet przy standardowych ustawieniach bez problemu można na niej pograć w 4K. Do ilu można ją podkręcić? Okazuje się, że ekstremalni overclockerzy potrafią wycisnąć naprawdę sporo.

Ekstremalne podkręcanie karty Radeon RX 6900 XT

Niemiecki overclocker Roman „der8auer” Hartung postanowił sprawdzić potencjał modelu PowerColor Radeon RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate. Mówimy o specjalnej wersji karty Radeon RX 6900 XT, która bazuje na selekcjonowanym układzie graficznym AMD Navi 21 XTXH z podniesionymi limitami taktowań.

Wersja Liquid Devil Ultimate została fabrycznie przetaktowana, a do tego korzysta z wydajnego chłodzenia blokiem wodnym. Efekt? Konstrukcja już przy standardowych ustawieniach osiąga wysokie taktowanie rdzenia na poziomie 2800 MHz.

der8auer udowodnił, że przy wykorzystaniu ciekłego azotu można uzyskać jeszcze wyższe zegary – niekonwencjonalne chłodzenie pozwoliło przyspieszyć układ graficzny do 3225 MHz (!).

Wynik robi wrażenie (szczególnie, że zwykłe wersje Radeona RX 6900 XT są programowo limitowane do 3000 MHz), aczkolwiek należy go traktować jako ciekawostkę. W domowych warunkach raczej nie ma możliwości, aby uzyskać takie zegary (a już na pewno nie do pracy w ciągłym trybie).

Poniżej możecie zobaczyć relację z bicia rekordu podkręcania karty PowerColor Radeon RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate.

Źródło: YouTube @ der8auer

