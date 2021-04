Przecieki o karcie GeForce RTX 3080 Ti pojawiają się od dłuższego czasu, ale w naszych newsach ciągle bazowaliśmy na nieoficjalnych informacjach. Teraz natrafiliśmy na trop, który wydaje się potwierdzać istnienie takiego modelu.

Do tej pory w ofercie Nvidii były dostępne dwie karty z topowego segmentu wydajnościowego – GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090. GeForce RTX 3080 Ti ma rozszerzyć asortyment "zielonych"... i to podobno już niedługo.

GeForce RTX 3080 Ti zmierza do sklepów

Serwis HKEPC opublikował zdjęcia przedstawiające palety z transportem kart graficznych. Nie byłoby w nich nic dziwnego, gdyby nie to, że na jednej z nich znajdują się modele… MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC.

Co to dla nas oznacza? Po pierwsze – producenci już wysyłają dostawy kart GeForce RTX 3080 Ti do dystrybutorów, więc ich premiera zbliża się coraz większymi krokami (wg HKEPC może ona nastąpić już na początku maja). Po drugie - nowy model od razu będzie dostępny w niereferencyjnych wersjach.

Co zaoferuje karta graficzna GeForce RTX 3080 Ti?

Jeżeli wierzyć przeciekom, GeForce RTX 3080 Ti ma bazować na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102 w konfiguracji z 10 240 jednostkami CUDA. Oprócz tego zaoferuje on 12 GB pamięci GDDR6X 384-bit (informację o pojemności pamięci potwierdza też oznaczenie modelu MSI).

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti* GeForce RTX 3080 Generacja Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Ampere GA102 Ampere GA102 Ampere GA102 Jednostki cieniujące 10496 10240 8704 Jednostki teksturujące 328 320 272 Jednostki rasteryzujące 112 112 96 Rdzenie Tensor 328 (3. gen) 320 (3. gen) 272 (3. gen) Jednostki RT 82 (2. gen) 80 (2. gen) 68 (2. gen) Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit Cena (sugerowana) $1499 ~$999 $699 *specyfikacja nieoficjalna

Wydajność nowego modelu pozostaje owiana mgłą tajemnicy, ale spodziewamy się osiągów pomiędzy GeForce RTX 3080 a GeForce RTX 3090. GeForce RTX 3080 Ti powinien zainteresować wymagających graczy, którzy szukają karty do grania w 4K w wysokich ustawieniach graficznych. Cena karty powinna wynieść około 1000 dolarów.

W sieci pojawiają się także plotki o ograniczeniu wydajności karty w kopaniu kryptowaluty Ethereum. Oznaczałoby to, że akcelerator nie powinien być obiektem zainteresowania górników (co powinno ucieszyć graczy).

Szykuje się hit? Bardzo możliwe. GeForce RTX 3080 Ti może mocno namieszać w topowym segmencie wydajnościowym. Czekamy zatem na kolejne przecieki.

Źródło: HKEPC

