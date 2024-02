DLC do Elden Ring wychodzi z ukrycia. Znamy datę premiery Elden Ring Shadow of the Erdtree, opublikowano zwiastun rozgrywki, ruszyła przedsprzedaż. Zadbano o wydanie pudełkowe. Oto najważniejsze informacje.

Niemal dwa lata po wydaniu Elden Ring, DLC staje się faktem. Koniec spekulacji na temat Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Bandai Namco dotrzymuje słowa i ujawnia niuanse nadchodzącego dodatku.

Elden Ring Shadow of the Erdtree - najważniejsze informacje

Elden Ring Shadow of the Erdtree: premiera zaplanowana jest na 21 czerwca 2024 r .

. DLC będzie dostępne na PS4, PS5, XOne, XSX oraz PC (Steam).

A oto pierwszy zwiastun Elden Ring Shadow of the Erdtree

Preordery wersji pudełkowej będą dostępne wkrótce.

Preordery wersji cyfrowej już można składać.

Elden Ring Shadow of the Erdtree: wydania podstawowe

Elden Ring Shadow of the Erdtree – standardowa wersja dodatku Shadow of the Erdtree, dostępna cyfrowo na wszystkich platformach.

– standardowa wersja dodatku Shadow of the Erdtree, dostępna cyfrowo na wszystkich platformach. Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition (dostępna w wersji pudełkowej w Polsce) – specjalne wydanie zawierające podstawową wersję gry Elden Ring oraz dodatek Shadow of the Erdtree. Wydanie dostępne fizycznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X - zawiera podstawową wersję gry na płycie oraz cyfrowy dodatek. Wydanie dostępne również w wersji cyfrowej na wszystkich platformach.

Elden Ring Shadow of the Erdtree: wydania premium

Premium Bundle – cyfrowy pakiet zawierający dodatek Shadow of the Erdtree, art book oraz ścieżkę dźwiękową z dodatku, dostępny na wszystkich platformach.

– cyfrowy pakiet zawierający dodatek Shadow of the Erdtree, art book oraz ścieżkę dźwiękową z dodatku, dostępny na wszystkich platformach. Deluxe Edition – cyfrowy pakiet zawierający podstawową wersję gry Elden Ring, dodatek Shadow of the Erdtree, art booki oraz ścieżki dźwiękowe z gry i dodatku, dostępny na wszystkich platformach.

Elden Ring Shadow of the Erdtree: wydanie kolekcjonerskie (dostępne w limitowanym nakładzie)



Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector’s Edition (dostępna w wersji pudełkowej w Polsce) - edycja zawiera kod do dodatku Shadow of the Erdtree na wybraną platformę, statuetkę “Messmera Palownika” o wysokości 46 cm, 40-stronicowy drukowany art book oraz cyfrową ścieżkę dźwiękową.

Kolekcjonerska replika przedmiotu z gry (dostępna w limitowanym nakładzie)

Dostępny wyłącznie w oficjalnym sklepie Bandai Namco Entertainment, kolekcjonerski "Hełm Messmera Palownika”, to wyjątkowy i ekskluzywny przedmiot przedstawiający Hełm Messmera, który został stworzony dla najbardziej wymagających i zasłużonych Zmatowieńców. Ta szczegółowa replika imponującego hełmu została wykonana z najwyższą dbałością o szczegóły i posiada numerowany certyfikat autentyczności. Produkt jest dostępny tylko do wyczerpania zapasów i zostanie wysłany na premierę dodatku 21 czerwca. "Hełm Messmera Palownika” to wyłącznie przedmiot kolekcjonerski i nie zawiera żadnej dodatkowej zawartości gry.

Źródło:Cenega, zdjęcie otwarcia: Bandai Namco/YouTube