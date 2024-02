Dodatki do Minecraft. Microsoft sypie modami jak z rękawa

Minecraft: Bedrock Edition stanie się grą bogatszą o dodatki udostępnione dzięki uprzejmości Microsoftu. Część z nich jest darmowa, cześć z nich jest płatna. Oto jak prezentują się nowości w Minecraft.

Dzieło studia Mojang nieustannie ewoluuje. Oprócz edukacyjnego oblicza Minecraft, regularnie pojawia się nowa zawartość mogąca urozmaicić rozgrywkę. Tym razem coś dla posiadaczy wersji Bedrock Edition.

Minecraft Marketplace i oficjalne dodatki, niektóre są darmowe

W Minecraft Marketplace pojawiły się dodatki w postaci ciekawych modyfikacji stworzonych przez społeczność. Dzięki nim możemy odmienić naszą rozgrywkę; obecność nowych bloków, nowych mobów czy niespotykanych dotąd przedmiotów oraz mechanik to nie lada gratka dla fanów.

Modyfikacje premiują kreatywność, bo możemy je łączyć. Eksperymentowanie jest wszak wpisane w DNA Minecrafta. Kwestia zainstalowania modów to czysta formalność: wystarczy pobrać daną zawartość z Marketplace (kategoria "add-ons") i… to wszystko! Zawartość przypisano do konta Microsoft, nie musimy troszczyć się o poprawki.

Lista darmowych modyfikacji

Modyfikacje wymagają najnowszej wersji gry Minecraft: Bedrock Edition z dostępem do Marketplace. Obecność tych modyfikacji nie oznacza, że znikną te, które nie mają “pieczątki” giganta z Redmond. W dalszym ciągu możemy instalować mody spoza Marketplace i nie ma planów ograniczania takiej możliwości. Już teraz można przypisać do swojego konta kilka takich modyfikacji całkowicie za darmo:

DragonFire Add-On Lite (Spectral Studios)

Gravestone (Darkosto)

Another Furniture Add-On (Starfish Studios)

Hiker’s Friend (Razzleberries)

Spark Pets Add-On Lite (Spark Universe)

Moren TNT! Add-on (Tsunami Studios)

All The Wool Add-on (Jigarbov Productions).

Minecraft w klimacie fantasy? Czemu nie

Zdecydowanie moim faworytem jest DragonFire Lite Add-On autorstwa Spectral Studios. Wariant Lite jest dostępny za darmo i co prawda oferuje nieco mniej niż główny DragonFire Add-On, to i tak obecność ośmiu smoków może cieszyć. Poniżej zwiastun pełnej wersji.

W pełnej (płatnej) wersji już jest 21 smoków. Niemniej bezpłątny DragonFire Lite to i tak ciekawa zawartość, dzięki której możemy oswajać i kolekcjonować smoki, pojawiają się smocze jaja, a nawet smocze łuski, z których zrobimy zbroję oraz oręż.

Źródło: Minecraft