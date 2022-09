Ziemie Pomiędzy w Elden Ring są rozległe i różnorodne, więc na pełne odkrycie ich sekretów potrzeba sporo czasu. Na szczęście jeden z użytkowników Reddita wpadł na świetny pomysł, który pozwala sprawdzić różne interesujące miejsca w grze na mapie inspirowanej usługami Google.

Elden Ring Street View - cóż to takiego?

Gra studia From Software do najłatwiejszych zdecydowanie nie należy. Rozległy, otwarty świat tego nie ułatwia. Dlatego też użytkownik Reddita, deweloper Nassim Software, postanowił dać graczom możliwość bezpiecznego przejścia przez świat Elden Ring. W tym celu właśnie powstało Elden Ring Street View, inspirowane mapami Google.

Jak to działa? Mapa pokazuje miejsca, w których wykonano panoramiczne ujęcia. Korzysta się z nich tak samo, jak w przypadku funkcji Street View w Google Maps. Jako, że projekt jest w początkowej fazie, tylko 5 lokacji zostało jak na razie przygotowanych i można je spokojnie eksplorować.

Elden Ring Street View - co na to gracze?

Pod postem dotyczącym Elden Ring Street View można zauważyć mnóstwo pozytywnych komentarzy. Użytkownicy piszą, iż jest to świetny, użyteczny pomysł, a także bardzo innowacyjny i dobrze wykonany. Nassim Software w swój projekt włożył sporo pracy i jednym z komentarzy wytłumaczył, w jaki sposób powstała mapa:

Prosty HTML/CSS/JS dla strony internetowej, darmowy mod kamery do Elden Ring, ogromna ilość zrzutów ekranu i oprogramowanie o nazwie Autostitch do tworzenia panoram.

Oczywiście deweloper planuje dodawać do gry więcej lokalizacji, więc jeśli interesuje was Elden Ring Street View, to warto na bieżąco sprawdzać nowe lokacje na mapie lub obserwować kanał Nassim Software na YouTube.

Źródło: reddit