The Division Heartland, zanim zadebiutuje, zostanie udostępnione do przetestowania. Na wszystkich platformach, ale tylko wybranym graczom.

Będą testy The Division Heartland

Chociaż z zapowiedzią The Division Heartland mieliśmy do czynienia ponad rok temu, a do premiery podobno nie jest daleko, Ubisoft nie zasypuje nas informacjami na temat tej produkcji. W najbliższej przyszłości sytuacja może się zmienić, a więcej na temat rozgrywki być może dowiemy się też od graczy. Jakim sposobem? Przy okazji ostatniego pokazu z serii Ubisoft Forward opublikowano krótki materiał wideo, za pośrednictwem którego zaproszono zainteresowanych do zapisywania się do testów The Division Heartland.

Można zrobić to na oficjalnej stronie internetowej gry. Wygląda na to, że testy zostaną przeprowadzone na wszystkich platformach docelowych tej produkcji, a jest ich sporo - PC oraz konsole Xbox i PlayStation obecnej oraz poprzedniej generacji.

The Division Heartland na Ubisoft Forward

Jakie atrakcje w darmowym The Division Heartland?

Tytuł nie pozostawia tu wątpliwości, mówimy o produkcji, która zostanie osadzona w znanym już uniwersum, ale wprowadzi do niego nowe wątki i postacie. To jedna z kilku najważniejszych informacji. Poza tym warto wiedzieć, iż mowa tu modelu free-to-play. Grę rozwija studio Red Storm i jak mówią jego przedstawiciele, na graczy czeka „sieciowa taktyczna gra akcji”, w której powinny pojawić się też elementy survivalu.

Zmagania zostaną osadzone w fikcyjnej wiosce w nieokreślonym regionie Stanów Zjednoczonych. Przystępujący do rywalizacji będą mogli wybrać jednego z sześciu agentów Division należących do trzech różnych klas. Oczywiście ma to wiązać się z odmiennymi atutami i umiejętnościami do wykorzystania w walce. Póki co nie powiedziano za wiele o trybach rozgrywki, ale zanosi się na to, że do dyspozycji graczy oddane zostaną zmagania PvPvE i PvE.

Źródło: Ubisoft