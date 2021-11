Choć na premierę Elex II przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, to wygląda na to, że kampania marketingowa pomału nabiera rozpędu. Właśnie udostępniono kolejny zwiastun, który tym razem skupia się na pięciu dostępnych frakcjach oraz pozwala sprawdzić polski dubbing w akcji.

Premiera Elex 2 zbliża się wielkimi krokami, stąd też otrzymujemy coraz to więcej informacji na temat drugiej części przygód Jaxa. Nie tak dawno pisaliśmy, co wejdzie w skład edycji kolekcjonerskiej oraz ile godzin zajmie nam przejście głównego wątku gry. Teraz z kolei otrzymaliśmy kolejny zwiastun, który tym razem przedstawia nam pięć dostępnych w grze frakcji. Jeśli graliście w „jedynkę”, to nie powinien Was zdziwić fakt, że każda z frakcji umożliwia nam dostęp do określonego rodzaju umiejętności i ekwipunku. Oczywiście podejmowane przez nas decyzje będą miały znaczący wpływ na relacje Jaxa z konkretną frakcją. Co więcej, zwiastun daje również możliwość, aby usłyszeć, jak prezentuje się polski dubbing. Zobaczcie sami:

Zobacz nowy zwiastun gry Elex 2:

Kiedy premiera gry Elex 2?

Przyznam się szczerze, że jestem dość mocno podekscytowany tym tytułem. W pierwszej części spędziłem jakieś 90 godzin i bawiłem się świetnie, choć drewniane animacje i wysoki poziom trudności z początku sprawiały, że musiałem co jakiś czas zrobić sobie przerwę. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że Piranha Bytes wyciągnie wnioski i naprawi to, co w pierwszej części nie trzymało się kupy i dołoży coś ekstra. Jak to wyjdzie w praktyce? O tym przekonamy się 1 marca 2022 roku na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X oraz Xbox One.

Macie zamiar zagrać w Elex 2? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: THQ Nordic, Koch Media