Elex 2, to kontynuacja erpega, za którym stoi raczej wszystkim znane studio Piranha Bytes. Od zapowiedzi minęło lekko dwa tygodnie, a twórcy już postanowili się z nami podzielić nowym materiałem z rozgrywki.

Pierwszy raz o Elex 2 usłyszeliśmy dwa tygodnie temu. Wtedy również światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun produkcji. Na szczęście na kolejne informacje nie trzeba było długo czekać, bowiem właśnie w sieci ukazał się kolejny materiał z rozgrwyki. Twórcy odpowiedzili też na kilka pytań, dzięki czemu poznaliśmy więcej szczegółów na temat kontynuacji gry Elex. Poniżej możecie zobaczyć, jak na ten moment prezentuje się gra.

Zobacz gameplay z Elex 2:

Elex 2 – więcej frakcji oraz gęstrzy świat

Akcja gry rozgrywa się sześć lat po wydarzeniach z pierwszej części. Ponownie wcielimy się w Jaxa, którego głównym zadaniem będzie utrzymanie pokoju na Magalan oraz odnalezienie swojego syna. Nie zabraknie również możliwości swobodnej eksploracji, a sam świat będzie składał się zarówno z miejsc znanych z Elex, jak i całkowicie nowych lokacji.

Twórcy zapowiedzili również, że w Elex 2 będziemy mogli dołączyć do jednej z pięciu, a nie trzech frakcji, jak to miało miejsce w przypadku pierwszej części. Oczywiście po dołączeniu do jednej z nich, nie będziemy mieli możliwości, aby dołączyć do kolejnej.

Prawdziwe latanie to nowa funkcja, którą każdy zauważy, podobnie jak walka powietrzna. Coś, co nie rzuca się prosto w oczy, to zwiększona gęstość treści na całym świecie. Chociaż świat gry nie urósł w porównaniu z ELEX, w ELEX II jest o wiele więcej rzeczy do zrobienia. Natomiast, trzecią najważniejszą zmianą jest zmiana systemu walki. W Elex 2, gracze mają bardziej bezpośrednią kontrolę nad walką, bowiem to od nich zależy, z jaką siłą wykonają atak – im dłużej przytrzymasz przytrzymasz przycisk, tym mocniej uderzysz. To sprawia, że system walki jest znacznie bardziej dynamiczny niż wcześniej. Poprawiliśmy również sztuczną inteligencję przeciwników, a także przerobiliśmy wszystkie animacje.

Kiedy premiera Elex 2?

Premiera Elex 2 zaplanowana jest pod koniec 2021 roku. Najnowszą produkcję studia Piranha Bytes będziemy mogli wypróbować na PC, PS4, Xbox One, PS5 oraz Xbox Series X/S.

Graliście w Elex? Jeśli tak, to podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

