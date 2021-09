Podczas pokazu z okazji dziesięciolecia THQ Nordic mogliśmy zobaczyć również gry, które już wcześniej zostały zapowiedziane. Jedną z takich produkcji jest właśnie kolejna część przygód Jaxa – Elex 2.

O ile Jagged Alliance 3 oraz Outcast 2 – A New Beginning to produkcje, których ujawnienie może dla większości (jeśli nie dla wszystkich) być zaskakujące, o tyle nowy zwiastun gry Elex 2, za którą odpowiada studio Piranha Bytes, nie jest żadną niespodzianką. Wiemy już, że Elex 2 krótki nie będzie oraz to, że twórcy postanowili zwiększyć liczbę frakcji. Tym razem jednak nowy zwiastun skupia się głównie na fabule.

Zobaczy nowy zwiastun z gry Elex 2:

Elex 2 – główne założenia

Ze zwiastuna wynika, że bohater znany z pierwszej części – Jax – będzie musiał zjednoczyć frakcje, aby wspólnie stawić czoła nadchodzącemu zagrożeniu. Zadanie, pewnie jak się domyślacie, do łatwych należeć nie będzie. Twórcy ponownie pozwolą nam swobodnie przemierzać krainę Magalan, która wielkością ma być porównywalna do tej z pierwszej części. Dodatkowo, jak już wiemy z poprzednich zapowiedzi, podejmowane przez nas decyzje będą miały znaczący wpływ na fabułę oraz na nastawienie innych postaci wobec nas. Niestety, dalej nie wiemy, kiedy dokładnie przyjdzie nam wcielić się w Jaxa. Na koniec przypomnijmy, że Elex 2 zmierza na PC, PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 oraz Xbox One.

Będzie grane? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: THQ Nordic, Koch Media