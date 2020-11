Empik ruszył z wielką promocją na Black Friday 2020. A właściwie z całą serią tych promocji, dzięki czemu każdy może znaleźć ofertę, która go zainteresuje. Oto kilka z nich.

Seria promocji na Black Friday w Empik.com

Jeśli chodzi o Black Friday, to Empik poszedł na całość. Widać to choćby w tym, że wyprzedaż rozpoczyna się wcześniej i kończy się później, bo trwa już teraz, a finał został zaplanowany na na 29 listopada. Nawet ważniejsze jest jednak to, że mamy do czynienia nie z jedną promocją, lecz całą ich serią.

Po pierwsze: w ramach wielkiej wyprzedaży z okazji Black Week tysiące produktów przeceniono nawet o 60%. Dotyczy to olbrzymiej części asortymentu, więc warto się dobrze rozejrzeć po stronie sklepu.

Po drugie: w przypadku literatury i artykułów papierniczych możesz skorzystać z promocji pod tytułem 3 za 2. Zasada jest prosta – dodajesz do koszyka 3 produkty (na przykład książki), a cena tej najtańszej zostaje zredukowana do zera.

Jeżeli w black-fridayowej wyprzedaży widzisz dobrą okazję, by kupić prezenty najbliższym, to Empik może być właściwym celem podróży. Tak, bo – po trzecie i czwarte – wybrane gry planszowe są dostępne w cenach obniżonych o 25% (i kolejne nawet o 70%), a za zabawki Barbie, Fisher Price i Hot Wheels zapłacisz o 50 zł mniej (przy zakupach od 169 zł).

Wreszcie, po piąte – i to interesuje nas najbardziej – wybrane produkty z kategorii elektronika zostały przecenione nawet o 40%. Ze swoją benchmarkową naturą postanowili sprawdzić, czy jest tam coś ciekawego. Co odkryliśmy?

Sprawdź ten sprzęt w dobrej cenie

Odkryliśmy kilka ciekawych ofert. Między innymi: słuchawki JBL T110BT za 89,99 zł (obniżka ze 149 zł – taniej o 40%). Słuchawki bezprzewodowe, które zawsze cechowały się bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości, możesz teraz kupić za mniej niż stówkę i naprawdę warto to zrobić. Oferują czyste i zaskakująco mocne brzmienie, a przy tym są bardzo wygodne.

Jeżeli faktycznie nie masz na czym słuchać muzyki, ale szukasz czegoś większego, to może zainteresują cię słuchawki Audio-Technica ATH-ANC700BT za 449 zł (obniżka z 649 zł – taniej o 31%). Gwarantują wyraźne i bogate brzmienie, za sprawą wysokiej klasy przetworników o paśmie przenoszenia od 5 do 40 000 Hz. Doskonale sprawdzają się w głośnych domach i na dworze, dzięki skutecznemu systemowi redukcji hałasu.

Kolejna interesująca oferta to smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro za 879 zł (obniżka z 1199 zł – taniej o 27%). To bardzo dobry telefon z pogranicza niskiej i średniej półki, któremu po prostu niczego nie brakuje. Ma niezły wyświetlacz Full HD+, 6 GB pamięci RAM zapewnia płynne działanie Androida, a poczwórny aparat z tyłu robi wyśmienitą robotę. Wisienką na torcie jest zaś długi czas pracy.

Na koniec wyłowiliśmy jeszcze dwie oferty z sektora RTV. Pierwszą z nich jest przystawka Smart TV Xiaomi Mi Box S 4K za 229,99 zł (obniżka z 349 zł – taniej o 34%). To niewielkich rozmiarów gadżet, który jest w stanie znacząco zwiększyć multimedialne możliwości telewizora. Pełni funkcję odtwarzacza, a do tego obsługuje najróżniejsze aplikacje VOD i nie tylko. Cechuje się przy tym rozdzielczością 4K i płynnością 60 klatek na sekundę.

Drugim natomiast jest nieduży projektor Philips PicoPix Nano PPX120 za 699 zł (obniżka z 779 zł – taniej o 10%). Pomimo niewielkich gabarytów wyświetla obraz o niezłej jakości i choć nie zastąpi pełnowymiarowego projektora, może być jego bardzo dobrym zamiennikiem wszędzie tym, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca. To świetny gadżet, który zawsze możesz mieć przy sobie.

Artykuł powstał we współpracy z Empik.com