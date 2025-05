Elon Musk zdradza swoje plany. Wiemy, do kiedy będzie CEO Tesli

Polityka, liczne projekty i wyścig kosmiczny. To wszystko sprawia, że niektórzy akcjonariusze chcieliby zmienić Elona Muska na stanowisku CEO Tesli. Ktoś bardziej skupiony na firmie mógłby pomóc w jej rozwoju.

Ostatnie wydarzenia polityczne sprawiły, że część osób zastanawia się nad przyszłością Tesli. Ich zdaniem Elon Musk i jego polityczne powiązania z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych nie wpływają dobrze na renomę marki. Wartość akcji marki znacznie spadła. A co na to sam założyciel i CEO amerykańskiej firmy?

Elon Musk nie planuje ustępować ze swojego stanowiska

Postępowanie Elona Muska może wydawać się mocno kontrowersyjne. Nie ulega jednak wątpliwości, że prowadzona przez niego Tesla odniosła spektakularny sukces. Z nieznanej marki w zaledwie kilkanaście lat stała się znaczącym graczem na rynku. Jeden z ich modeli został nawet najczęściej kupowanym samochodem na świecie.

Elon Musk nie chce ustępować ze swojego stanowiska CEO Tesli. Ogłosił, że przez co najmniej 5 lat wciąż będzie głównodowodzącym marki. Dodał, że jedynym powodem opuszczenia tej pozycji byłaby jego śmierć.

Musk planuje zwiększyć zaangażowanie w Teslę

Obecnie Elon Musk posiada 12,77% udziałów w Tesli. Wartość akcji to astronomiczne 126 mld dol. Jego celem jest natomiast zwiększenie udziału do 25%, czyli podwojenie własności. W swoim stylu dodał, że nie chodzi mu przy tym o pieniądze czy większe zyski. Zależy mu natomiast na rozsądnej kontroli nad przyszłością firmy, z którą jest tak mocno związany.

Trzeba jednak dodać, że nawet przy posiadaniu 25% akcji Tesli, Elon Musk nie byłby nietykalny. W przypadku niszczenia wartości firmy lub “szaleństwa” zarząd mógłby próbować usunąć go ze stanowiska.

Już dziś niektórzy członkowie zarządu i akcjonariusze Tesli mają pewne obawy co do skupienia Elona Muska na rozwoju firmy. Ma w końcu na głowie również inne projekty, choćby SpaceX i roboty Tesla Optimus. Ostatnio doszło do tego zaangażowanie w politykę. CEO Tesli zapowiedział już jednak, że ograniczy swoje wydatki na cele polityczne. W zeszłym roku przeznaczył ponad 270 mln dol. na wsparcie Donalda Trumpa w kampanii prezydenckiej.

