Encased to izometryczne RPG osadzone w postapokaliptycznym świecie. Miłośnicy klasycznego Fallouta mogą już zacierać rączki – premiera jest blisko.

Kiedy premiera Encased? Lada chwila

Czego jak czego, ale ambicji nie można twórcom Encased odmówić. Postanowili oni stworzyć grę na miarę pierwszego Fallouta – nigdy się nie nudzącą opowieść pełną intrygujących dialogów prowadzonych między mieszkańcami postapokaliptycznego świata. Nasz Michał sprawdził to przedpremierowo i choć nie wszystko przypadło mu do gustu, to stwierdził, że dla fanów RPG będzie to pozycja obowiązkowa. Jeśli myślisz, że może to być coś dla ciebie, to przygotuj się, bo premiera jest już naprawdę blisko.

Wspomnianymi ambitnymi twórcami są ludzie ze studia Dark Crystal Games, którzy oficjalnie ogłosili, że Encased zadebiutuje 7 września 2021 roku. Gra będzie dostępna wyłącznie na pecetach, ale za to na kilku różnych platformach cyfrowych: na Steamie, GOG-u i Epic Games Store.

Zobacz najnowszy zwiastun Encased:

Encased - a co to jest w ogóle?

W Encased trafimy do alternatywnej wersji roku 1976. Na pustyni odkryta zostaje tajemnicza Kopuła, pod którą znajduje się technologia, mogąca przynieść prawdziwy przełom. Wcielimy się w tego, który był gotowy wejść do środka. Jako naukowiec, inżynier, ochroniarz, zarządca lub skazaniec będziemy eksplorować teren, gromadzić zapasy, toczyć pojedynki i wykonywać najrozmaitsze zadania. Na swojej drodze natkniemy się na sześć frakcji, z którymi możemy się zaprzyjaźnić lub walczyć – wybór zależy od nas i… cóż, lepiej wybrać dobrze.

