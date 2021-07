Zobacz nowy zwiastun King’s Bounty II – po sześciu minutach będziesz mieć pewność, czy jest to tytuł dla ciebie. Bo co do tego, że jest to jedna z najlepiej zapowiadających się gier w tym roku, nikt nie ma już chyba wątpliwości.

Do premiery King’s Bounty II pozostał już niepełna miesiąc. W 1C Entertainment uznano, że to najwyższy czas, by dokładnie opowiedzieć nam, na czym w ogóle polega rozgrywka w tym tytule. Zobacz więc ten 6-minutowy materiał wideo i wyrób sobie konkretną opinię na temat tego, czy warto, czy też nie warto dać szansy jednej z najbardziej wyczekiwanych kontynuacji w świecie gier.

Obejrzyj najnowszy zwiastun King’s Bounty II z omówieniem rozgrywki:

Pełna intryg fabuła, która ewoluuje zgodnie z efektami podejmowanych przez nas decyzji, tajemniczy świat pełen niebezpieczeństw, wymagająca sprytu i zmysłu taktycznego walka w turach, a także stosunkowo wysoki poziom trudności to charakterystyczne cechy tego tytułu.

Zabawę rozpoczynamy od wyboru bohatera (lub bohaterki) z określonymi cechami i umiejętnościami. Następnie utworzymy swoją małą armię, o którą będziemy musieli dobrze dbać. Na polu bitwy kluczowe będzie odpowiednie wykorzystanie zdolności naszych jednostek – każde zwycięstwo zaś napędzi nasz rozwój. Walka jest filarem rozgrywki, ale oczywiście eksploracja i wykonywanie innych zadań również odegra ważną rolę.

Premiera King’s Bounty 2 już w przyszłym miesiącu

W King’s Bounty II zagramy na pecetach oraz konsolach Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Premiera 24 sierpnia, a już teraz – jeśli chcesz – możesz złożyć zamówienie przedpremierowe. Wydawca dorzuca do tego ostatniego kilka cyfrowych bonusów.

Źródło: 1C Entertainment, IGN