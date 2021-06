Na Baldur’s Gate 3 przyjdzie nam poczekać dużo dłużej. Najnowsza odsłona kultowej serii RPG wymaga znacznie więcej pracy niż szacowała to ekipa Larian Studios.

Kiedy premiera Baldur’s Gate 3? Na pewno nie w 2021 roku

Już od kilku miesięcy Baldur’s Gate 3 znajduje się w programie wczesnego dostępu na Steamie. Miał z niego wyjść w tym roku, ale w kwietniu zaczęły docierać do nas głosy, że to może się nie udać. Dziś wiemy już, że nie uda się na pewno. Ekipa Larian Studios – a właściwie reprezentujący ją założyciel, Swen Vincke – oficjalnie potwierdził, że nie doczekamy się premiery w 2021 roku.

Ba, nawet premiera w 2022 roku nie jest wcale taka pewna. W wywiadzie dla GameSpot pan Vincke ujął to w taki sposób: „naprawdę staramy się, by gra była ukończona w przyszłym roku”. To może oznaczać, że na trzecią część Wrót Baldura przyjdzie nam poczekać jeszcze dłużej. Dlaczego? Najprawdopodobniej ze względu na skalę projektu, bo za jakość można być raczej pewnym. Nie tylko dlatego, że mówimy o twórcach genialnych odsłon spod znaku Divinity: Grzech Pierworodny, ale też ze względu na „Bardzo pozytywne” recenzje Baldur’s Gate 3 na Steamie – 88% graczy ocenia tę niedokończoną wciąż produkcję na plus.

Nie oznacza to jednak w żadnym razie, że nowe dzieło studia Larian jest doskonałe. Użytkownicy zgłosili kilka uwag i to właśnie na tych kwestiach twórcy skupiają się teraz najmocniej. Zatem nie tylko na premierę, ale też na pojawienie się nowych elementów we wczesnym dostępie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Masz dość cierpliwości i wiary w to, że to się opłaci? Daj znać w komentarzu, a my tymczasem przypomnijmy, że aktualnie poza Steamem gra Baldur’s Gate 3 jest dostępna wyłącznie w usłudze Google Stadia.

Źródło: Larian Studios, GameSpot