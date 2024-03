Epic Games uskutecznia rozdawnictwo oferując nie tylko darmowe gry, ale i darmowe assety do silnika Unreal Engine, które możemy z powodzeniem wykorzystać w pracy twórczej. Wiemy już, jak wygląda oferta na marzec 2024 r.

Ten tydzień upłynie nam pod znakiem darmowej zawartości od Epic Games. Bezpłatne gry to jedna strona medalu, zaś druga to assety do silnika Unreal Engine za darmo. Na ich odebranie mamy czas do końca marca 2024 r. Jeśli nie jest ci obca praca twórcza, to niewykluczone, że zrobisz użytek z poniższej zawartości. Niezależnie od tego czy tworzysz gry lub filmy.

Epic Games rozdaje darmowe assety do Unreal Engine - marzec 2024

1) Modular Medieval Town with Interior (autor: Wily Pumpkin, kategoria: otoczenie)

Zestaw modeli z automatycznie wygenerowanymi koliderami, dzięki którym stworzymy wysokiej jakości średniowieczne miasteczko. Jeśli tworzysz w Unreal Engine grę w takim właśnie klimacie, to te zasoby będą idealne. Korzystająć z okazji: wiecie, że Kingdom Come: Deliverance ma datę premiery na Nintendo Switch?

2) Ultimate Farming (autor: CropCraft Studios, kategoria: otoczenie)

Coś dla fanów gier w stylu Farming Simulator 22, czyli zestaw zawierający 42 gatunki roślin uprawnych z zestawami tekstur wysokiej jakości 4K. Meshe korzystają z funkcji Nanite.

3) DLC in Blueprints V3 (autor: Komodobit Games, kategoria: pluginy)

Jeśli chcesz wprowadzić dodatkową zawartość do swojej gry na Steamie lub w Epic Games, albo dodać mikropłatności, to ten asset może okazać się przydatny. Działa wyłącznie w wersji Unreal Engine 5.0 i nowszych.

4) Primitive Characters (Pack) (autor: Bugrimov Maksim, kategoria: postacie)

Modele z postaciami, dla których szczytowym osiągnięciem ludzkiej myśli technologicznej jest zaostrzona dzida. W sam Jeśli pracujesz nad konkurentem dla Far Cry Primal lub Green Hell, to może zrobisz użytek z tej zawartości.

5) Renovation simulator (autor: Manudog, kategoria: blueprints)

Zestaw narzędzi i funkcji, dzięki którym wprowadzisz do gry mechaniki polegające na szeroko pojętej renowacji danych miejsc. Możemy naprawiać ogrodzenia, czyścić powierzchnie z brudu, zbierać śmieci, jest też koło wyboru, system zdobywania doświadczenia i wiele więcej.

Źródło: Epic Games, zdjęcie otwarcia: Epic Games