Amazon przedstawił kolejny zestaw gier przygotowany dla osób korzystających z Prime Gaming. Sprawdzamy, na co mogą liczyć w tym miesiącu.

Atrakcyjność tej cyklicznej oferty przygotowywanej przez Amazon różni się w zależności od miesiąca. Bywało, że producent rozdawał nawet kilkanaście gier, innym razem oferował znacznie mniej produkcji, ale umieszczał w ich gronie głośne, doskonale znane hity. Na marzec przygotował osiem propozycji. Osoby korzystające z usługi Amazon Prime, i tym samym z oferowanego w jej ramach Prime Gaming, będą mogły odbierać je systematycznie na przestrzeni całego miesiąca.

Nowe gry w Prime Gaming - marzec 2024

Fallout 2 (GOG) - 7 marca

Scarf (Amazon Games App) - 7 marca

Mystery Case Files: Moths to a Flame (Amazon Games App) - 14 marca

Invincible Presents: Atom Eve (Epic Games Store) - 14 marca

Pearls of Atlantis: The Cove (Legacy Games) - 21 marca

Bus Simulator 21: Next Stop (Amazon Games App) - 28 marca

Through the Darkest of Times (Amazon Games App) - 28 marca

Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker (Amazon Games App) - 28 marca

rozwiń

Przed szereg zdecydowanie wysuwa się Fallout 2. Nie tylko z racji takiego a nie innego harmonogramu. To jedna z tych gier, które w zgodnej opinii naprawdę wielu graczy zaliczają się do grona kultowych i to nie tylko w kategorii RPG, ale ogólnie. Mimo upływu lat dzieło Black Isle Studios w wielu elementach wciąż wypada doskonale.

Pozostałe gry z marcowej oferty nie są już tak rozpoznawalne. Większym wzięciem może cieszyć się m.in. Scarf, ciepło przyjęta platformówka z elementami logicznymi od Uprising Studios.

Jednocześnie przypominamy, że Prime Gaming to jedna z korzyści, jakie zapewnia abonament Amazon Prime. Jak sugeruje nazwa, Prime Gaming jest skierowany do graczy. Inne korzyści gwarantowane przez Amazon Prime to pakiet rozmaitych bonusów dla osób robiących zakupy w sklepie Amazon oraz dostęp do serwisu Prime Video:

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.