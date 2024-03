Steam ma już 20 lat i nic nie wieszczy upadku tej platformy. Zwłaszcza, gdy patrzy się na takie liczby. W miniony weekend padł absolutny rekord frekwencyjny. Ilu graczy przyciąga Steam?

Niedawno celebrowaliśmy dwudziestolecie istnienia Steam. Platforma posiada swoje plusy i minusy, o których pisaliśmy, ale jedno jest pewne: Steam na dobre zakorzenił się w świadomości graczy. Koronnym dowodem na to jest frekwencja.

Rekord za rekordem

Na początku stycznia informowaliśmy o rekordowym popołudniu na platformie Steam. Ponad 33 mln użytkowników zalogowanych jednocześnie (konkretnie to 33675229). To już przeszłość, ponieważ 2 marca 2024 r. licznik ten wskazał 34,2 mln użytkowników zalogowanych w tym samym momencie.

Dla porównania frekwencyjny rekord Epic Games Store w 2023 r. wynosi 36,1 mln użytkowników, ale nie zalogowanych jednocześnie, tylko w ciągu jednego dnia łącznie. Te liczby sugerują, że to właśnie Steam wychodzi obronną ręką z tej konfrontacji.

W co najchętniej grają użytkownicy Steam?

Posiłkując się danymi z serwisu SteamDB, wiemy, jak prezentuje się lista dziesięciu najpopularniejszych produkcji tego feralnego dnia.

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG: Battlegrounds

Apex Legends

Naraka: Bladepoint

Palworld

Helldivers 2

Last Epoch

GTA 5

Baldur’s Gate 3

Aż trzy tytuły (Palworld, Helldivers 2, Last Epoch w wersji 1.0) ujrzały światło dzienne w 2024 r. Podium raczej nie jest zaskoczeniem, więc skupmy się na kolejnych grach. Obecność dzieła Larian Studios udowadnia, że Baldur’s Gate 3 nie bez powodu zostało najlepszą grą 2023 r. Co ciekawe, GTA 5 nadal przyciąga wielu graczy, ale pewnie i ten rozdział kiedyś zamkniemy, co zwiastuje premiera GTA 6.

Źródło: Steam, SteamDB, zdjęcie otwarcia: Steam