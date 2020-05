Epic Games Store od wielu miesięcy próbuje przyciągać do siebie graczy darmowymi grami. Udostępniono ich już wiele i będą pojawiać się kolejne, ale ich pobieranie będzie nieco bardziej skomplikowane. I zarazem, wedle zapewnień, bezpieczniejsze.

Epic Games Store wprowadza logowanie dwuetapowe

Nie trzeba obawiać się przesadnie zagmatwanego mechanizmu, aczkolwiek zarządzający sklepem zdecydowali się na zmianę, o której warto wspomnieć. Obecnie chcący pobrać bezpłatne gry udostępnione na Epic Games Store będą musieli skorzystać z logowania dwuetapowego. Każdy będzie o tym informowany stosownym komunikatem.

„Aby odebrać tę darmową grę, musisz włączyć logowanie dwuetapowe na swoim koncie. Logowanie dwuetapowe zapewnia dodatkową ochronę konta Epic Games i pozwala zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.”

Wedle oficjalnego stanowiska, zmiana została wprowadzona w celu zwrócenia uwagi graczy na bezpieczeństwo ich kont i zachęcenia do konkretnych działań. Po podaniu hasła użytkownik otrzyma jednorazowy kod bezpieczeństwa ważny tylko przez pewien czas. Sposobów na otrzymanie kodu bezpieczeństwa jest kilka (aplikacja uwierzytelniająca, e-mail powiązany z kontem lub SMS). Dopiero po podaniu otrzymanego kodu logowanie dobiegnie końca. Cały proces wiele osób może kojarzyć z innych miejsc w Internecie, niemniej przygotowano konkretne instrukcje postępowania. Dostępne są w dziale obsługi sklepu.

Czy to duże utrudnienie? Każdy oceni to zapewne samemu. Co warte dodania, wygląda na to, że jest to decyzja tymczasowa, konieczność powyższego logowania ma obowiązywać do 21 maja. Chyba, że Epic Games Store testuje pewne rozwiązania i za jakiś czas logowanie dwuetapowe będzie obowiązywać już nieprzerwanie.

Darmowe gry na Epic Games Store dostępne cały czas

Jak sugeruje wydany komunikat, sklep nadal oferuje darmowe gry. Obecnie oferta obejmuje dwie produkcje - Amnesia: The Dark Descent oraz Crashlands, które można pobierać do 7 maja do godziny 17:00 naszego czasu. Amnesia: The Dark Descent debiutowała w 2010 roku i zebrała bardzo dobre oceny, fani gier przygodowych z elementami survival horroru bawili się tu bardzo dobrze (średnia ocen na poziomie 85%). Crashlands to z kolei połączenie gry przygodowej z RPG, po którym należy spodziewać się zdecydowanie innych klimatów. To nowsza pozycja, z 2016 roku.

Kolejną darmową grą będzie Death Coming. Ta oryginalna gra logiczna przygotowana przez NExT Studios zostanie udostępniona gdy tylko dobiegnie końca czas pobierania wcześniej wymienionych gier.

Źródło: epicgames

Warto zobaczyć również: