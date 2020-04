Just Cause 4 pozostawało w kręgu Waszych zainteresowań, ale nie przemawiało tak mocno, aby wydać na niego niemałą wciąż kwotę? Epic Games Store rozwiązuje ten problem.

Just Cause 4 za darmo na Epic Games Store

Systematycznie wspominamy o Epic Games Store i tym, że zarządzający sklepem w chyba najlepszy z możliwych sposobów przyciągają kolejnych graczy. Najlepszy z punktu widzenia tych ostatnich, bo kto nie lubi powiększyć swojej kolekcji bez wydawania pieniędzy? Epic Games Store udostępnia naprawdę ciekawe tytuły i to nie tylko te mające już wiele lat na karku, bo o Just Cause 4 tego powiedzieć nie można.

Ostatnia odsłona popularnej serii przygodowych gier akcji od Avalanche Studios debiutowała w grudniu 2018 roku. Normalnie stanowi wydatek około 100 złotych, ale w przypadku posiadania konta na Epic Games Store można pobrać ją za darmo. I wszyscy zainteresowani mają na to całkiem sporo czasu. Oferta obowiązuje do 23 kwietnia do godziny 17:00 polskiego czasu. Gdyby ktoś jednak nie kojarzył Just Cause 4, wszystkie najważniejsze informacje można poznać w naszej recenzji gry.

To nie jedyna darmowa gra na Epic Games Store

Just Cause 4 to jednak nie jedyny prezent, który aktualnie rozdaje Epic Games Store. Jednocześnie można pobierać Wheels of Aurelia. To dość oryginalna przygodówka, której akcja rozgrywa się na terenie Włoch z lat siedemdziesiątych XX wieku. W przeciwieństwie do Just Cause 4 nie jest to produkcja AAA, ale przygotowana przez niezależne studio Santa Ragione. Również tutaj oferta obowiązuje do 23 kwietnia do godziny 17:00 polskiego czasu.

Zarządzający Epic Games Store nie zamierzają kończyć z udostępnianiem darmowych gier. Już ujawnili, że w kolejce czeka For the King, czyli coś dla fanów fantasy i walk turowych.

Źródło: epicgames, Just Cause

