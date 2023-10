Baidu zaprezentowało Ernie 4.0. Nowa wersja chińskiego modelu sztucznej inteligencji przyspieszyła w wyścigu z GPT-4 i Bardem.

Ernie Bot to model sztucznej inteligencji, którym chińskie Baidu pochwaliło się światu w marcu. Wtedy nie wzbudził wielkiej sensacji, nie dorównując możliwościom modelom Open AI oraz Google. Wydaje się jednak, że najnowsza wersja nadrobiła zaległości.

Ernie 4.0 porównywalny z GPT-4

Podczas konferencji Baidu World w Pekinie, dyrektor generalny, Robin Li, zademonstrował Ernie 4.0. Poinformował przy tym, że najnowsza wersja chińskiego modelu AI ma imponujące możliwości.

Nie ustępuje pod żadnym względem GPT-4

– stwierdził Li

Jest w stanie zrozumieć złożone pytania oraz instrukcje oraz stosować je do generowania odpowiedzi. Poziom reprezentowanego przez Erniego rozumowania i pamięci jest na tyle wysoki, że jest on zdolny do tworzenia nowych treści.

Podczas demonstracji Ernie 4.0 nie zawiódł. Poproszony o wygenerowanie materiałów reklamowych stworzył między innymi plakat oraz film. Sprawdził się też w roli pisarza. Sporządzona przez niego powieść o sztukach uwzględniała postacie o różnych osobowościach.

Dostępność Ernie 4.0

Podobne możliwości ma obecnie model GPT-4, ale Ernie 4.0 nie jest jeszcze dostępny publicznie. O tym co potrafi przekonać się mogę tylko nieliczni, wskazani przez chińskiego dostawcę testerzy. Jak to jest z nim naprawdę trudno więc ustalić.

Plany na przyszłość Ernie’ego są jednak obiecujące. Baidu to chiński odpowiednik Google, a Ernie ma szanse stać się fukcją wszystkiego do czego chiński gigant technologiczny przykłada rękę. Poczas prezentacji Li wspominał jak zmieni on wyszukiwarkę Baidu. Dzięki sztucznej inteligencji przestanie ona udostępniać listy wyników i linków tylko jednoznaczną odpowiedź na zapytanie.

Ernie’ego czwartej generacji można będzie się też spodziewać w mapach, usługach chmurowych oraz analityce biznesowej Baidu. Harmonogramu w jakim sztuczna inteligencja będzie implementowana jednak nie wskazano.

Źródła: Associated Press, serwis X