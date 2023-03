Baidu zaprezentowało swoją odpowiedź na chatbota od OpenAI. ERNIE (Enganced Representation through Knowledge Integration) był rozwijany przez ostatnie 10 lat i w końcu jest w stanie konkurować z najpopularniejszym dziś modelem GPT-4.

ERNIE ma możliwości zbliżone do tego, co oferuje GPT-4 zaprezentowany w ostatnim czasie. Chiński chatbot oparty o sztuczną inteligencję ma być konkurencyjny z rozwiązaniem od OpenAI, choć większość jego wiedzy odnosi się do rynku chińskiego – donosi portal Engadget.

Chiński bot oparty o sztuczną inteligencję. Baidu pokazuje ERNIE

W trakcie premierowego pokazu, firma odpowiedzialna za Baidu (chińska wyszukiwarka internetowa) przedstawiła umiejętności chatbota ERNIE. Okazuje się, że sztuczna inteligencja potrafi napisać streszczenie chińskich powieści, a nawet zaproponować kontynuację zaproponowanych utworów. Bez trudu radzi sobie także z generowaniem treści reklamowych oraz nazw przedsiębiorstw w oparciu o sektor, w którym mają one działać.

Przedsiębiorstwo informuje, że prace nad ERNIE rozpoczęły się 10 lat temu, a pierwsza wersja testowa została uruchomiona w 2019 r. Teraz chatbot potrafi m.in. komuniktować się przy użyciu dźwięku z użytkownikiem uwzględniając przy tym różne chińskie dialekty. W porównaniu do konkurencyjnego GPT-4, Baidu nie pokazało możliwości generowania treści na podstawie obrazu. Prezentowane możliwości nie były też przedstawiane "na żywo", a wyświetlały się w postaci przygotowanego wideo.

ERNIE większość swojej wiedzy czerpie z rynku chińskiego, stąd problematyczna może być dla niego rozmowa dotycząca tematyki odległej dla tamtejszego regionu. Zgodnie z tym, co przekazał dyrektor generalny Baidu Robin Li, ERNIE nie jest jeszcze gotowy do publicznego debiutu. Możliwość przetestowania chińskiego chatbota SI otrzymają osoby, które zostaną zaproszone przez producenta. Wiadomo też, że zainteresowanych współpracą z gigantem technologicznym w kontekście użycia ERNIE jest 650 przedsiębiorstw.