W grudniu 2020 roku Apple zaprezentowało słuchawki AirPods Max. Kontrowersje wzbudziła ich cena oraz wygląd znajdującego się w zestawie etui, ale od niedawna kupić można dedykowany dla tych słuchawek pokrowiec marki Gucci. Wystarczy mieć worek pieniędzy.

Etui Gucci do słuchawek AirPods Max

Jeśli zdecydowaliście się na zakup tych słuchawek i należycie do grupy osób, której nie podoba się oryginalne etui to możecie dokupić wspomniane we wstępie etui marki Gucci.

Niektórzy twierdzą, że oryginalne etui nieco przypomina stanik.

A tak wygląda etui Gucci, które kosztuje prawie dwa razy więcej niż same słuchawki - aż 980 dolarów.

Etui Ophidia Gucci dla AirPods Max‌ to ekskluzywny produkt, który dostępny jest tylko w sklepie internetowym. Pozwolę sobie przytoczyć opis tego produktu ze strony producenta, ponieważ nie czuję się na tyle kompetentny by opisać go własnymi słowami:

Przedmioty związane ze stylem życia postrzegają codzienność przez obiektyw Gucci. To etui dla AirPods Max łączy w sobie styl vintage i współczesność dzięki elementom inspirowanym archiwami. Bawiąc się kontrastem między przeszłością a teraźniejszością, we wnętrzu akcesorium nadrukowane jest „Hodiernum” – łacińskie słowo, które oznacza „przynależność do teraźniejszości”. Regulowany pasek na ramię dodaje nutę wszechstronności, oferując wiele sposobów noszenia.

Nic dodać, nic ująć …

Dajcie znać, które etui byście wybrali i dlaczego ;)