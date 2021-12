Większość kategorii produktów Apple dzieli się na wersje standardowe i wersje Pro. Tak jest między innymi w przypadku Maców, czy iPhone’ów. W ofercie firmy znajduje się produkt, który dostępny jest tylko w wersji Pro. To monitor Apple Pro Display XDR. Niedługo ma się to zmienić.

Doniesienia na ten temat pojawiły się na Twitterze w ostatni piątek. Przedstawił je użytkownik @dylandkt, który już od dłuższego czasu publikuje na swoim profilu informacje na temat przyszłych produktów marki Apple.

Trzy nowe monitory

W najbliższym czasie na ryku mają pojawić się trzy nowe modele monitorów dedykowanych dla komputerów Mac.

Jeden z nich zastąpi wspomniany wyżej monitor Pro Display XDR. Przekątna jego ekranu ma mieć długość 32 cali. Będzie też wsparcie dla adaptacyjnego odświeżania obrazu o maksymalnej częstotliwości 120 Hz, czyli technologia, którą Apple nazywa ProMotion. Co ciekawe, monitor wyposażony będzie w układ Apple Silicon, ale nie wiadomo który konkretnie zostanie zastosowany. Może to być M1 lub inny dedykowany dla tego urządzenia. Mało prawdopodobne by był to M1 Pro albo M1 Max.

Dwa kolejne monitory mają mieć wyświetlacze o wielkość 24 i 27 cali. Większy obsługiwać będzie technologię ProMotion. Spekuluje się, że mogą to być urządzenia marki LG. Warto przypomnieć, że jakiś czas temu w ofercie Apple znajdowały się monitory LG UltraFine 4K oraz LG UltraFine 5K.

Nowy, „niedrogi” monitor Apple

Podobne informacje przedstawił Mark Gurman z agencji prasowej Bloomberg. Napisał on, że mocno wierzy w nowy monitor marki Apple, który będzie tańszy niż Pro Display XDR. Według Gurmana, takie urządzenie cieszyłoby się dużą popularnością wśród użytkowników komputerów Mac.

Niższa cena możliwa będzie między innymi dzięki temu, że firma dobrze zna już technologię produkcji monitorów. Nowy model ma też mieć nieco mniejszy wyświetlacz i nieco gorsze parametry techniczne.

Gurman twierdzi, że ma być on o około połowę tańszy od Pro Display XDR, co oznacza, że w Polsce cena i tak wynosić będzie ponad 10 tysięcy złotych.

Źródło: 9To5Mac