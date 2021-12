Akcesoria do telefonów

Apple dba o swoich klientów udostępniając aktualizacje dla poszczególnych modeli swoich urządzeń przez klika lat. Ostatnio pojawiła się nowa wersja oprogramowania dla ładowarki MagSafe, składającej się zasadniczo z przewodu i przyczepianej do iPhone’a magnetycznej końcówki.

Kilka dni temu firma udostępniła nową wersję oprogramowania dla wszystkich modeli słuchawek AirPods - AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro oraz AirPods Max. Niestety nie wiadomo jakie zmiany wprowadza nowa wersja.

Jak zaktualizować ładowarkę MagSafe?

Podobnie jest w przypadku ładowarki MagSafe. Wiadomo tylko, że nowa wersja oprogramowania układowego ma numer 10M229, a w informacjach o urządzeniu wyświetlane jest ono jako 247.0.0.0. Aktualizacja odbywa się automatycznie, bez wiedzy użytkownika, ale żeby było to możliwe należy podłączyć ładowarkę do zasilania i do iPhone’a.

Warto dodać, że w ostatnim czasie pojawiła się także aktualizacja oprogramowania układowego dla Akumulatora MagSafe, czyli power banku, który służy do bezprzewodowego ładowania iPhone’ów serii 12 i 13. Ciekawą alternatywą dla niego jest power bank Anker PowerCore Magnetic 5K - przeczytajcie jego recenzję.

Dajcie znać co sądzicie o aktualizacji oprogramowania tego typu urządzeń. Czy jest to bardzo wysoki poziom dbania o klientów czy już pewien poziom absurdu?

