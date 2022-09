Koniec pewnej epoki. Firma EVGA zdecydowała o wycofaniu się z rynku kart graficznych i już nie będzie oferować modeli GeForce RTX 4000. Powodem miały być kiepskie relacje z Nvidią.

Firma EVGA to legenda na rynku kart graficznych – producent oferował wyłącznie modele Nvidia GeForce i dla wielu była to jedna z czołowych marek kart graficznych do grania. Nasi czytelnicy mogą ją kojarzyć z autorskich, ulepszonych modeli FTW czy overclockerskich modeli KINGPIN (projektowanych we współpracy z overclockerem Vince „Kingpin” Lucido). W ofercie producenta dostępne były też płyty główne i zasilacze, jednak stanowiły one tylko dodatkową ofertę.

Niestety, producent podjął decyzję o wycofaniu się z rynku kart graficznych. Andrew Han, szef firmy EVGA opublikował następujące oświadczenie (za Gamers Nexus):

"EVGA zakończyła współpracę z firmą NVIDIA. EVGA nie będzie już produkować kart graficznych żadnego typu, jako przyczynę podając zerwanie stosunków z firmą NVIDIA (oprócz innych powodów, które miały minimalny wpływ na decyzję). EVGA nie będzie budować relacji z AMD czy Intelem, a w najbliższym czasie planuje zmniejszyć swoje działania w związku z wycofaniem się z rynku kart graficznych."



EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin - jedna z ostatnich kart graficznych producenta

Producent planuje wyprzedać karty graficzne GeForce RTX 3000. Nie zobaczymy jednak nowszych konstrukcji - co prawda przygotował on testową partię modelu GeForce RTX 4090 FTW, ale nie trafi one do masowej produkcji. EVGA planuje całkowicie wycofać się z rynku kart graficznych. Gwarancja na wcześniejsze modele nadal będzie obowiązywać.

"Klienci nadal będą objęci gwarancją EVGA, ale EVGA nie będzie już produkować kart graficznych RTX ani innych kart wideo. Firma przygotowała około 20 próbek kart EVGA GeForce RTX 4090 FTW3, ale nie będzie wprowadzać ich do masowej produkcji i zakończyła wszystkie aktywne produkty dotyczące kart - w tym karty Kingpin." - dodaje Andrew Han.

Nvidia opublikowała krótkie oświadczenie w tej sprawie:

"Od lat współpracujemy z EVGA i nadal będziemy wspierać ich w naszej obecnej generacji produktów. Życzymy Andrew i naszym przyjaciołom z EVGA wszystkiego najlepszego."

Źródło: Gamers’s Nexus, Twitter @ tae kim