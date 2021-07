Lato to idealna pora na rowerowe wycieczki, ale nie zawsze chce się odejść od komputera. A gdyby tak... połączyć rower i komputer? Pewien Rosjanin przygotował nietypowy projekt PC-ta.

Komputer wcale nie musi być nudny. Modderzy sprzętu komputerowego potrafią stworzyć prawdziwe dzieła sztuki, które zaskakują pomysłowością i wyglądem. Jednym z takich projektów jest Exo Giga Bike, który został stworzony przez rosyjskiego moddera o pseudonimie Yolenzo.

Exo Giga Bike – komputer na rowerze

Exo Giga Bike to właściwie miniaturowy rower BMX, do którego przymocowano podzespoły komputera. Projekt powstał we współpracy z firmami Gigabyte Aorus, Intel i Red Bull.

Co ważne, wcale nie mamy do czynienia z byle jakim sprzętem - specyfikacja komputera przedstawia się następująco:

Procesor: Intel Core i5-11600KF

Chłodzenie: Gigabyte Aorus Liquid Cooler RGB 240

Płyta główna: Gigabyte Z590I Aorus Ultra

Pamięć RAM: Gigabyte Aorus RGB 16 GB 3733 MHz

Karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC

Dysk: Gigabyte Aorus Gen4 SSD 512GB

Zasilacz: Cooler Master V SFX

Rower zachowuje swoją pełną funkcjonalność, więc można na nim jeździć i wykonywać proste triki. Zresztą – zobaczcie sami:

Exo Giga Bike to chyba jeden z najdziwniejszych komputerów, jakie mieliśmy okazję zobaczyć. Może trudno będzie go postawić na biurku obok monitora, ale z transportem nie powinno być większych problemów :-).

Źródło: Yolenzo