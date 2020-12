W sieci można znaleźć całą masą komputerów w stylu Cyberpunk 2077, ale projekt włoskiego moddera po prostu jest jedyny w swoim rodzaju - taki komputer powinien wpaść w oko wszystkim fanom gry.

Premiera Cyberpunk 2077 to dobra okazja, aby zbudować nowy komputer do grania. Jaki? Warto żeby był to wydajny i efektowny sprzęt. Włoski modder DRAKO.IT zaprezentował zestaw, który spełnia obydwa kryteria. Nie jest to jednak zwykły pecet.

Komputer w stylu Cyberpunk 2077

Konfiguracja bazuje na obudowie Antec Torque, która już w standardzie pozwala na budowę zjawiskowego zestawu. DRAKO.IT zdecydował się przemalować ją na żółto-czarną kolorystykę i zastosować dodatkowe motywy z gry. Całość uzupełnia niebieskie chłodzenie i różowe podświetlenie LED.

Komputer wygląda po prostu zjawiskowo – zresztą zobaczcie sami:

Nie zapomniano też o odpowiedniej wydajności – w środku znalazły się praktycznie topowe podzespoły dostępne na rynku:

Procesor: Intel Core i9-10900KF (podkręcony do 5,2 GHz)

Płyta główna: ASUS ROG Maximus XII Formula

Karta graficzna: KFA2 GeForce RTX 3090 SG

Pamięć RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 4x 8 GB 3600 MHz CL18

Dysk: Corsair Force MP510 1,92 TB

Chłodzenie: autorski zestaw chłodzenia wodnego EKWB + wentylatory Corsair QL120 RGB LED

Zasilacz: Corsair HX1000i 1000 W

Test kart graficznych pokazuje, że taka konfiguracja powinna pozwolić na komfortowe granie w rozdzielczości 1440p, ale w 4K konieczne będzie obniżenie detali z ultra do wysokich.

Jeżeli chcecie złożyć podobny zestaw, musicie przygotować się na ogromny wydatek – sam procesor, płyta, karta graficzna, pamięć RAM i dysk SSD to koszt około 15 tysięcy złotych (do tego trzeba dodać koszt obudowy i chłodzenia). Dużo? Dużo! Niektórzy jednak powiedzą, że taki komputer jest po prostu bezcenny.

Źródło: Instagram @ DRAKO.IT

