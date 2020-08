Modderzy sprzętu komputerowego potrafią stworzyć prawdziwe dzieła sztuki. Przygotowaliśmy przegląd 10 najciekawszych modyfikacji, które powinny podbić Wasze serca.

Komputer jaki jest, każdy widzi. No nie do końca. Podczas budowy nowego zestawu, oprócz wydajności i funkcjonalności, sporo osób zwraca uwagę także na wygląd sprzętu - często jest on umiejscowiony w widocznym, honorowym miejscu, więc użytkownicy wymagają od niego też odpowiedniego wyglądu.

Ciekawe konfiguracje bez problemu można zbudować z seryjnie dostępnych części. Najciekawsze zestawy powstają jednak w warsztatach modderów – to pasjonaci, którzy zajmują się moddingiem, a więc budową spersonalizowanych zestawów, cechujących się niebanalnym wyglądem. Mało tego! Niektórzy modderzy potrafią przygotować konfiguracje, które wręcz zapierają dech w piersiach.

Żeby pokazać Wam potencjał moddingu, przygotowaliśmy zestawienie 10 najładniejszych pecetów jakie widzieliśmy. Oczywiście wygląd jest kwestią gustu, ale z pewnością każdy znajdzie tutaj sprzęt, który wpisałby na listę marzeń.

Brodholm WING X99

WING X99 to projekt autorstwa Andreasa Fredholma, który otrzymał nagrodę Mod of the Year 2018. Co prawda konstrukcja ma swoje lata, ale nadal jest uznawana za jeden z najlepszych pomysłów na modyfikację komputera.

Uwagę zwraca stonowana stylistyka, która została połączona z krwistoczerwonym chłodzeniem cieczą od EK Water Blocks. Co warto podkreślić, autor modyfikacji zadbał nawet o najmniejsze detale zestawu, a sporo elementów wykonano na obrabiarce CNC. Poniżej znajdziecie filmik przedstawiający budowę WING X99.

Konstrukcja nie tylko dobrze wygląda, ale niegdyś oferowała też bardzo dobrą specyfikację. W środku zainstalowano procesor Intel Core i7-6950X, 8x 4 GB pamięci Corsair Vengeance LPX i dwie połączone karty graficzne Nvidia GeForce GTX 1080 – na ówczesne czasy był to zestaw, o którym większość entuzjastów mogła tylko pomarzyć.

Extreme Hardware HELIOS

Tym razem projekt z naszego rodzimego podwórka – HELIOS wykonany przez grupę Extreme Hardware. Jak wyglądał proces budowy zestawu? Nagranie znajdziecie poniżej:

Zestaw utrzymano w złotej stylistyce, która, jak sama nazwa wskazuje, nawiązuje do greckiego boga Heliosa. Na uwagę zasługuje nie tylko zmodyfikowana obudowa Lian LI V3000 z wszystkimi dodatkami, ale też potężny „custom loop”, który ma zapewnić optymalne temperatury pracy podzespołów.

No właśnie, zestaw korzysta z najlepszych obecnie dostępnych komponentów – znajdziemy tutaj procesor Intel Core i9-10980XE, dwie karty graficzne Nvidia GeForce RTX 2080 Ti i 4x 8 GB pamięci G.Skill Trident Z Royal skalibrowanych do 4000 MHz CL16. Jak mówią twórcy, HELIOS to machina której żadna produkcja czy nawet zaawansowana praca są niestraszne.

Oracle Mods YoRHa

Jeżeli jesteście fanami japońskich gier action RPG z serii Nier, to nazwa projektu powinna być Wam doskonale znana (podpowiadamy, że nawiązuje do jednej z frakcji obecnych w grze Nier).

YoRHa to zestaw, który powinien przypaść do gustu osobom preferującym mroczne klimaty. Oracle Mods postawił na ciemnofioletową kolorystykę i ciekawy projekt chłodzenia LC – obejmuje on procesor i kartę graficzną, a z przodu wstawiono płytę rozdzielczą. No i to wykończenie w stylu szczotkowanego aluminium. Łał!

Jeżeli chodzi o specyfikację komputera, zestaw bazuje na procesorze AMD Ryzen 9 3900X i karcie graficznej Aorus GeForce RTX 2080 Ti WaterForce WB, więc powinien spełnić oczekiwania nawet wymagających graczy. Do budowy chłodzenia cieczą wykorzystano komponenty EK Water Blocks - twórcy zadbali tutaj o szczegóły nawiązujące do tematyki moda.

Heat Hex Gear R80 RED

Słyszeliście o Heat? To chyba jeden z najbardziej rozpoznawanych modderów w środowisku, a jego projekty słyną z ciekawego, stonowanego designu. Nam najbardziej przypadł do gustu Hex Gear R80 RED (nazwa projektu pochodzi od zastosowanej obudowy - modelu Hex Gear R80).

Hex Gear R80 to przykład na to, że minimalistyczny projekt też może mieć swój urok. Główne skrzypce gra chłodzenie cieczą – projektant zadbał o dobrze dobrane komponenty, efektowne wykończenia i odpowiedni rozstaw elementów w obudowie. Trzeba przyznać, że to sprzęt który potrafi przykuć uwagę.

Nie zapomniano też o odpowiednich podzespołach. W obudowie Hex Gear R80 zainstalowano m.in. procesor Intel Core i7-8700K, pamięci Apacer Blade i kartę graficzną MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X. Jeszcze do niedawna taka konfiguracja zaspokajała oczekiwania najbardziej wymagających graczy.

MTU Builds Max Verstappen

MTU Builds to utytułowany modder z Belgii, który już niejednokrotnie zaskakiwał swoimi wizjami idealnego PC-ta. Najnowszy projekt nie ma nazwy, ale został zainspirowany kierowcą wyścigów F1 - Maxem Verstappenem.

W oczy rzuca się nietypowy pomysł na obieg chłodzenia cieczą, ale tym razem mówimy bardziej o efektownym, agresywnym projekcie. Wężowisko rurek, spirala, distro plate i efektowne podświetlenie wnętrza dały rewelacyjne połączenie. No i ten ekran w rogu obudowy! Mając taki zestaw nie trzeba korzystać z zewnętrznego monitora :).

Jeżeli chodzi o specyfikację, Zestaw oparto na komponentach z górnej półki – znajdziemy tutaj m.in. procesor AMD Ryzen 9 3900X, płytę główną MSI MPG X570 Gaming Edge i kartę graficzną MSI GeForce RTX 2080 SUPER. Całość zamknięto w zjawiskowej obudowie Lian Li O11 w wersji PCMR Edition. Nie da się ukryć, że taki sprzęt to marzenie niejednego fana F1.

Declassified Systems Red Mist

Red Mist zalicza się do najciekawszych projektów grupy Declassified Systems – wszystko przez ciekawe połączenie sprzętu i elementów chłodzenia. Poniżej możecie zobaczyć materiał z procesu tworzenia zestawu.

Tym razem mamy do czynienia z otwartą konfiguracją na bazie obudowy Thermaltake Core P3 w wersji Snow Edition. Twórcy zestawu postanowili jednak tak dobrać kolorystykę, aby otrzymać połączenie czerwieni i bieli. I wiecie co? Z całą pewnością to się udało – popatrzcie tylko na te rurki, rezerwuar i chłodnicę. Po prostu dzieło sztuki, które aż się prosi o postawienie w honorowym miejscu.

Dobry mod nie obejdzie się bez wydajnych podzespołów. Podobnie jest i w tym przypadku - w środku zainstalowano procesor AMD Ryzen 9 3900X, płytę główną ASUS ROG Strix X570-E Gaming, a do tego topową kartę graficzną - model ASUS GeForce RTX 2080 Ti. Całość uzupełnia ciekawe wykończenie, które podkreśla stylistykę zestawu Red Mist.

GGF Taichi

Lubicie industrialne klimaty i chcielibyście komputer utrzymany w takiej stylistyce? Jeżeli tak, to GGF Taichi powinien wzbudzić Wasze zainteresowanie - to jeden z tych projektów, który nie jest przeładowany „świecidełkami”, ale i tak robi piorunujące wrażenie

Podstawę zestawu stanowi obudowa Cougar Blazer, w której udało się zmieścić nowoczesną konfigurację na bazie procesora Intel Core i9-10900KF, płyty głównej ASRock Z490 Taichi (stąd nazwa projektu) i karty graficznej GeForce RTX 2080 Ti. Całość dodatkowo podkręcono, więc konfiguracja bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami (co potwierdzają wyniki wydajności ujęte w filmiku).

GGF zadbał też o odpowiedni wygląd sprzętu. Rzecz jasna mamy do czynienia z chłodzeniem wodnym dla procesora i grafiki, które wykorzystuje dwie spore chłodnice. Całość utrzymano w industrialnych klimatach, co z pewnością niektórych może ująć za serce. To jak, wpisujecie do listy życzeń dla św. Mikołaja? :)

Ronnie Hara Avengers

Zaliczacie się do fanów serii Avengers? Jeżeli tak, to powinien Was zainteresować jeden z najlepszych projektów Ronniego Hary – brazylijski modder przygotował zestaw idealnie nawiązujący do dzieła Marvela.

Podstawę komputera stanowi obudowa Cooler Master C700M, która została jednak odpowiednio zmodyfikowana – nowy układ wnętrza, czarno-złote malowanie i loga Avengers dały piorunujący efekt. Do tego ta pochylona karta graficzna z chłodzeniem wodnym. Sztos! Niejeden z naszych czytelników na pewno zaczął marzyć o takim sprzęcie.

No właśnie, jak wygląda specyfikacja zestawu? Tym razem mamy do czynienia z dosyć "egzotycznymi" podzespołami. Komputer bazuje na płycie głównej EVGA X299 FTW, którą połączono z procesorem Intel Core i7-7800X i kartą graficzną EVGA GeForce RTX 2080 Ti Hydro Cooper. Elementy chłodzenia cieczą pochodzą od firmy Bitspower, aczkolwiek modder delikatnie je jeszcze podrasował.

Suacho Mario

Mieliśmy zestaw dla fanów Avengers, więc teraz coś klasycznego – modding komputera w stylu Mario. Zobaczcie zresztą sami – ten sprzęt wygląda bajecznie!

Zestaw jest dziełem tajlandzkiego moddera o pseudonimie Suchao. Konstrukcja wykorzystuje obudowę Corsair Crystal 680X RGB, którą przerobiono na planszę z gry Super Mario Bros – mamy tutaj murek, rury i oczywiście monety. Gdyby tego było mało, na froncie obudowy znalazł się wizerunek wąsatego hydraulika. Modder przygotował też „mariowe” akcesoria.

Co znajdziemy „pod maską”? Całkiem wydajny sprzęt – procesor AMD Ryzen 7 3800X, płytę główną Gigabyte B450M Aorus Elite, kartę graficzną Gigabyte Radeon RX 5500 XT, a do tego chłodzenie wodne Corsair Hydro H100i RGB Platinum. Mario powinien pójść bez najmniejszych problemów :).

Jeffrey Vos Redwood

Redwood to zdecydowanie jeden z najbardziej oryginalnych pomysłów na modyfikację sprzętu. Dlaczego? A no dlatego, że tak naprawdę mamy do czynienia… z komputerem zamontowanym w biurku. Tylko w jakim stylu!

Jeffrey Vos wykorzystał duże, drewniane biurko, które jednocześnie pełni rolę obudowy – znajdziemy tutaj sporą wnękę na podzespoły komputera oraz specjalne otwory wentylacyjne. Nie zapomniano też o panelu I/O z przyciskami i portami USB. Całość idealnie komponuje się z monitorem i głośnikami.

Sam zestaw także utrzymano w „drewnianym klimacie” (w najnowszej wersji moda zmieniono nawet wentylatory!). Mamy tutaj procesor Intel Core i9-9940X, płytę główną ASUS ROG Strix X299-E Gaming, 64 GB pamięci HyperX Fury i kartę graficzną MSI GeForce RTX 2080 Ti – całość wyposażono w customowe chłodzenie wodne, które nadaje konstrukcji ciekawego wyglądu. No i ten ekran do monitorowania parametrów sprzętu.

Komputer musi mieć w sobie to "coś"

Komputer to nie tylko bezmyślna kombinacja podzespołów, która musi zapewnić odpowiednią wydajność i funkcjonalność. Liczy się także wygląd, który nadaje duszę całej konstrukcji – jak widać, profesjonalni moderzy potrafią zrobić rewelacyjne zestawy, które ucieszą oko niejednego entuzjasty.

A może zaprezentowane mody będą dla Was inspiracją do stworzenia swojego zestawu? Jeżeli tak, koniecznie się tym pochwalcie. Nie zapomnijcie odwiedzić naszego forum, gdzie znajdziecie cały wątek poświęcony moddingowi komputerów.

Warto zobaczyć również: