Czy da się zbudować komputer w walizce? Pewnie! Dobrym tego przykładem jest projekt szwedzkiego moddera o nicku Alboin - ostatnio zaprezentował on swoje nowe dzieło, które zalicza się do najdziwniejszych projektów jakie widzieliśmy.

Pamiętacie imprezy LAN party, gdzie konieczne było przynoszenie swojego komputera do grania? Cóż, teraz już mamy inne czasy - nadeszła era Internetu, przenośne komputery odeszły w zapomnienie, a ich zamiennikiem stały się gamingowe laptopy. Co jednak powiedzielibyście na prawdziwy, przenośny komputer do gier?

Komputer gier w walizce – szalony pomysł szwedzkiego moddera

Szwedzki modder o pseudonimie Alboin wpadł na pomysł, aby zbudować komputer do grania z używanych części. Nie chodziło jednak o zwykłego „blaszaka” - komputer miał mieć formę… walizki.

Zaczęło się od wizji zestawu. Konieczne było takie zaprojektowanie zestawu, aby zmieścić wszystkie części, a przy tym zapewnić optymalną wentylację podzespołów. W środku znalazł się m.in. procesor Intel Core 2. generacji, karta graficzna GeForce GTX 680 i zasilacz Corsair CX600M.

Następnie przyszła pora na realizację projektu w praktyce i montaż części w walizce – poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z worklogu:

W międzyczasie pojawiły się problemy ze stabilnością działania procesora i karty graficznej, ale ostatecznie udało się je rozwiązać. Co prawda nie raczej nie jest to jeden z najładniejszych modów, jakie widzieliśmy, ale sprzęt w walizce wygląda… dosyć nietypowo (laicy pewnie będą go mylić z bombą).

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do serwisu Sweclockers, gdzie Alboin dokładnie opisał procedurę budowy walizkowego komputera. Może mieliście kiedyś podobny pomysł, albo zrobiliście podobnego moda? Koniecznie pochwalcie się w komentarzach.

Źródło: Sweclockers

Zobacz więcej o zmodyfikowanych komputerach: