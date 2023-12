W trakcie The Game Awards 2023 zaprezentowano Exodus, czyli wysokobudżetową produkcję, która praktycznie z miejsca skradnie serca miłośników sci-fi. Trailer można oglądać bez końca.

Exodus na The Game Awards 2023

Czym byłoby The Game Awards, gdyby nie zapowiedzi nowych produkcji? W tym roku nie jest inaczej, a na szczególną uwagę zasługuje Exodus autorstwa Archetype Entertainment. Zespół składa się z utalentowanych deweloperów, którzy niegdyś współtworzyli serię Mass Effect - to widać i czuć. Przekonajcie się sami oglądając świeży trailer.

To ma być nowa, epicka przygodowa gra akcji RPG utrzymana w konwencji sci-fi. Na naszych barkach spoczywa obowiązek uratowania całej ludzkości, która znalazła swój nowy dom we wrogiej galaktyce. "Tutaj jesteśmy słabszymi i toczymy ostatnią bitwę o przetrwanie" - tak głosi wprowadzenie do Exodus na oficjalnie stronie gry. W toku rozgrywki będzie dokonywać trudnych, lecz koniecznych wyborów. Droga do zbawienia nie będzie usłana różami, więc nie zabraknie dynamicznych sekwencji walki.

Exodus będzie rewolucyjną grą?

Ciekawostką jest fakt, że w Exodus będziemy mierzyć się również z dylatacją czasu. Twórcy deklarują, że "żadna inna gra nie oddaje w ręce gracza ogromnego wpływy dylatacji czasu na opowiadanie historii". Jak to wszystko wyjdzie w praktyce? Cóż, nie znamy nawet przybliżonej daty premiery. Wiemy natomiast, że Exodus zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.