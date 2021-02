Wymagania sprzętowe Mass Effect Legendary Edition

Seria Mass Effect zdaniem niektórych złapała ostatnio lekką zadyszkę w postaci Mass Effect: Andromeda, ale w ogólnym rozrachunku jest nie tylko dobrze znana, ale i wysoko oceniana. Tyczy się to przede wszystkim oryginalnej trylogii, do której wkrótce można będzie wrócić i ukończyć ją ciesząc się ulepszoną grafiką. Nim zadebiutuje zupełnie nowa odsłona serii w ręce graczy trafi Mass Effect Legendary Edition.

Premierę zaplanowano na PC, a także konsole Xbox i PlayStation, obecnej oraz poprzedniej generacji. W przypadku posiadaczy PC może pojawić się tradycyjne pytanie o wymagania sprzętowe. Już je poznaliśmy.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

BioWare zapewnia, że odczuwalny będzie tu bardzo duży skok technologiczny i pamiętający oryginalną trylogię od razu zauważą mnóstwo różnic. Od samego początku podały zapowiedzi o rozdzielczości 4K z HDR i 60 klatkach na sekundę, ostatecznie pojawić mają się tu również między innymi poprawione tekstury, modele postaci, cienie i efekty czy obsługa monitorów ultraszerokokątnych.

Pisaliśmy o tym szerzej w niedanym artykule, pojawią się już także pierwsze materiały wideo przybliżające zmiany przygotowane przez twórców. Trzeba jednak pamiętać, że pełny obraz będziemy mieli dopiero po premierze. A ta, przypomnijmy, odbędzie się 14 maja.

The jungles of Virmire have never looked better. Take a peek at #MassEffect Legendary Edition compared to the original. pic.twitter.com/fWZLYJIbHY