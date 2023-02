Chcesz przeczytać wiadomość na Messengerze tak, żeby druga osoba nie widziała? Choć wydaje się to trudne, to istnieją opcje, które to umożliwiają. Zobacz prosty poradnik w jaki sposób wyświetlić wiadomość na Messengerze, by nadawca tego nie widział.

Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Miliony użytkowników każdego dnia sięgają po niego nie tylko w celach prywatnych, ale też służbowych. Dzięki obecności funkcji pozwalającej tworzyć grupowe konwersacje, Messenger jest świetnym rozwiązaniem dla chcących komunikować się z dużą grupą jednocześnie.

Co natomiast zrobić, kiedy na Messengerze otrzymujesz wiele wiadomości, ale nie chcesz ich czytać, bo nie chcesz zdradzić nadawcy, że jesteś przy telefonie? Takie sytuacje zdarzają się często i wiele użytkowników zdarzyło się choć raz zastanawiać, jak odczytać wiadomość na Messengerze, żeby druga osoba nie widziała ikonki, która świadczy o wyświetleniu wiadomości. Mamy na to sposób, zobacz prosty poradnik.

Wyświetlanie wiadomości na Messengerze, żeby druga osoba nie widziała - czy to możliwe?

Odczytywanie wiadomości “incognito” na Messengerze to zadanie utrudniane przez Facebooka. Właściciel komunikatora nie ułatwia życia osobom, które próbują udawać przed nadawcą wiadomości, że nie ma ich przy telefonie - a jednocześnie interesuje ich treść wiadomości.

Są jednak sposoby, które pozwolą wyświetlić wiadomość na Messengerze, żeby druga osoba o tym nie wiedziała. Można to zrobić w kilku prostych krokach. Nasze wskazkówki z pewnością docenisz następnym razem, gdy zechcesz odczytać wiadomość bez wyświetlania o tym informacji u nadawcy.

Jak odczytać wiadomość na Messengerze bez wyświetlania - prosty poradnik

Naturalnie część użytkowników Messengera korzysta ze smartfonów opartych o Androida, natomiast pozostali wybierają iPhone’y. Pod tym względem nie ma różnic, które ograniczałyby możliwość odczytania wiadomości na Messengerze bez wyświetlania u nadawcy. Bez względu na rodzaj systemu operacyjnego - możesz sprawdzać wiadomości “incognito”.

Czytanie wiadomości na Messengerze, żeby nie było tego widać - panel powiadomień

To najprostsze, a zarazem najskuteczniejsze rozwiązanie, które jest obarczone minimalnym ryzykiem przypadkowego kliknięcia w powiadomienie z Messengera, na skutek czego wyświetlisz wiadomość, a nadawca zostanie o tym poinformowany stosowną ikoną.

Każda wiadomość, która trafia na Messenger znajduje się w panelu powiadomień (jeśli nie klikniesz go w momencie, kiedy zostanie wyświetlone na ekranie). W przypadku smartfonów z Androidem, panel powiadomień otwiera się gestem przesunięcia po ekranie od góry do dołu (tam, gdzie skrócone ustawienia smartfona). Na iPhone’ach sytuacja jest analogiczna: należy przesunąć palcem ze środkowej części wyświetlacza od góry do dołu.

Twoim oczom ukażą się powiadomienia z wiadomościami na Messengerze (oraz inne nieodczytane notyfikacje), które niestety są niepełne. To jednak może wystarczyć, aby odczytać wiadomość, żeby nie było tego widać - i dowiedzieć się, czego oczekuje od ciebie nadawca.

Odczytanie wiadomości na Messengerze bez wyświetlania. Pełna treść konwersacji

Ten sposób jest nieco bardziej rozbudowany - i pozwala jednocześnie przeczytać właściwie całą treść wiadomości, a nie skróconą jej wersję jak w przypadku rozwiązania opisanego wyżej. Druga metoda czytania wiadomości na Messengerze bez wyświetlania również jest dostępna zarówno na Androida, ale też iOS. Jak z niej skorzystać? Opcje są dwie.

Pierwsza jest taka, że podczas czytania podglądu wiadomości na Messengerze w panelu powiadomień (omówione wyżej), przytrzymasz komunikat z interesującą cię konwersacją palcem. Smartfon wyświetli rozszerzone powiadomienie z pełną treścią wiadomości.

Druga opcja pozwoli ci natomiast podejrzeć całą konwersację (razem z wcześniejszymi wiadomościami - również twoimi) w niemal pełnym rozmiarze. W tym celu wystarczy przejść do aplikacji Messenger i palcem przytrzymać konkretnego rozmówcę (lub grupową konwersację). W tym momencie wyświetli się okienko z podglądem rozmowy, w którym przeczytasz najwięcej szczegółów, a nadawca się o tym nie dowie. Okno zamkniesz klikając w pusty obszar ekranu.

Możesz też sprawdzić ten sposób, który zna niewielu

Powyższe metody odczytywania wiadomości na Messengerze bez wyświetlania dają ci tę swobodę, że nadawca nie dowie się, o tym tak długo, aż wejdziesz w widok konwersacji. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób, który pozwoli ci odczytać konwersację “incognito” do pewnego czasu, a następnie wiadomość automatycznie oznaczy się jako przeczytana.

Chodzi o tryb samolotowy i odłączenie dostępu do Internetu. Jeśli zechcesz odczytać wiadomość bez komunikowania tego nadawcy, wystarczy że włączysz tryb samolotowy i odłączysz się od sieci Wi-Fi. Teraz możesz śmiało otworzyć rozmowę, a twój rozmówca nie dowie się, że wyświetlono wiadomości. Komunikat na czacie pojawi się natomiast od razu po tym, jak przywrócisz połączenie z siecią. Pamiętaj o tym koniecznie.