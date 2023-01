Facebookowy Messenger został pierwszą nienależącą do Microsoftu aplikacją w Windows 11, która doczekała się własnego widżetu. Na razie – w wersji testowej.

Widżety w Windows 11 – już nie tylko Microsoftu

Ponad rok temu usłyszeliśmy pierwsze zapowiedzi tego, że w Windows 11 pojawią się widżety z zewnątrz. To spora zmiana, bo aktualnie panel widżetów ograniczony jest do elementów pochodzących z wewnętrznych aplikacji Microsoftu: jego Wiadomości, Kalendarza, Pogody, Game Passa czy Zdjęć. Aż dwanaście miesięcy musieliśmy jednak czekać na urzeczywistnienie tej wizji.

W tym tygodniu światło dzienne ujrzała nowa kompilacja testowa systemu Windows 11 (Insider Preview Build 25284) w kanale developerskim. Większość zmian to tylko małe poprawki związane ze stabilnością i bezpieczeństwem, ale jest też pewna nowinka – to pierwszy zewnętrzny widżet.

Facebook Messenger jako widżet w Windows 11

Messenger to pierwsza aplikacja z zewnątrz, która doczekała się własnego widżetu w systemie Windows 11. Oznacza to tyle, że podgląd wiadomości z facebookowego komunikatora możemy przypiąć do panelu widżetów, by stale trzymać rękę na pulsie. Skrót konwersacji pojawi się tuż obok prognozy pogody czy najnowszych wiadomości.

Jeśli masz już zainstalowaną najnowszą wersję rozwojową Windows 11 i najnowszą wersję Messengera, kafelek facebookowego komunikatora dodasz do panelu widżetów, wciskając przycisk plusa w prawym górnym rogu i wybierając tę właśnie aplikację.

Kolejne widżety już niebawem

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kolejne widżety z zewnątrz dołączą do Messengera już wkrótce. Spodziewamy się między innymi kafelków poświęconych aplikacjom Spotify i Netflix, ale tak naprawdę możliwości jest zdecydowanie więcej.

Źródło: Microsoft, XDA-developers