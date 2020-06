Teraz narzędzie Facebooka do eksportowania zdjęć do Google Photos dostępne jest dla użytkowników na całym świecie.

Facebook zapowiedział możliwość eksportowania zdjęć i filmów do Google Photos pod koniec zeszłego roku. Narzędzie wprowadzano powoli do kolejnych krajów, a teraz jest już dostępne dla wszystkich. Warto z niego skorzystać, zwłaszcza jeżeli do tej pory Facebook był jedynym miejscem do przechowywania pamiątkowych zdjęć i filmów.

Przenieś zdjęcia i filmy z Facebooka

Osoby, które chcą mieć kopie swoich wspomnień w Zdjęciach Google, mogą teraz bez problemów przenieść je bezpośrednio z Facebooka.

Wystarczy w opcjach Facebooka kliknąć w Twoje informacje na Facebooku, a następnie w Prześlij kopie zdjęć lub filmów. Po wskazaniu miejsca docelowego wybieramy, czy chcemy przesłać zdjęcia czy filmy. Niestety nie da się zaznaczyć obu opcji naraz. Na koniec Google poprosi o potwierdzenie całej operacji.

Można również pobrać treści ze swojego profilu bezpośrednio na dysk.

Transfer zdjęć do Google Photos

Użytkownicy zyskują spore korzyści z takiego rozwiązania. Chcąc eksportować zdjęcia z Facebooka do innej części internetu, nie trzeba najpierw pobierać ich na dysk, a potem ponownie wysyłać. W przypadku przejęcia konta również nie trzeba się martwić utratą zdjęć i filmów. No i osoby zdecydowane na usunięcie swojego profilu z portalu mogą szybko przerzucić wszystkie multimedia na Google. Niebawem ma pojawić się więcej miejsc, do których będzie można przenieść swoje utrwalone wspomnienia.

Nowe narzędzie jest częścią Data Transfer Project, który powstał na rzecz zwiększenia mobilności danych i łatwiejszego przenoszenia ich między różnymi platformami online. Biorą w nim udział Google, Facebook, Twitter, Apple i Microsoft.

Źródło: Android Police

