W ostatnim czasie o Far Cry 6 zrobiło się bardzo cicho. Dziś zaczęły pojawiać się informacje mówiące o wiadomościach e-mail, za pośrednictwem których wybrane osoby otrzymały propozycję udziału w beta testach gry. Cała sprawa bardzo szybko wzbudziła wątpliwości i słusznie, bo jak się okazało jest to oszustwo.

Potwierdził to już również Ubisoft, przestrzegając przy tym przed jakimikolwiek interakcjami. Skutki mogą być bowiem opłakane. Cyberprzestępcy chcą wyłudzić dane, finalnie są tu w stanie uzyskać podgląd wszystkiego, co ofiara wykonuje na swoim komputerze.

We can confirm the email regarding FC6 beta access is a phishing attempt. It has been reported. Please do not respond if you have received this email or similar. Thank you for the report! https://t.co/G7jBlRS6IW